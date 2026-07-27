يوسف رجي يصف نفسه بالمقاومة الإسلامية في لبنان

وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي حزب الله بأنه "إيراني في الجوهر"، منوها انه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ"المقاومة الإسلامية في لبنان"، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني،وفقا لما جاء عبر "العربية".

وقال رجي، لصحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية، الاثنين، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه.

وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحا أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.

وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معربا عن أمله في قيام لبنان "محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع"، ومؤكدا أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك.

ودخلت الأزمة اللبنانية مرحلة جديدة تتقاطع فيها المسارات الأمنية والسياسية مع بدء تنفيذ أولى خطوات الاتفاق الإطاري الخاص بجنوب لبنان بالتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطوة ينظر إليها باعتبارها اختبارا عمليا لقدرة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في الجنوب.

ويواجه هذا المسار تحديات كبيرة في ظل تمسك حزب الله برفض التخلي عن سلاحه، ورفضه نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما يجعل نجاح الاتفاق مرتبطا بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الأمنية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتجنب انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية جديدة.