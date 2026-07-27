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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة: قيد 20 شركة مؤقتا بالبورصة وإضافة 10 جدد خلال شهرين

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة وضع فيها كل خطط الدولة للتخارج من بعض الشركات الحكومية.


وقال هاشم السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :"  هناك برنامج تنفيذي لملف التخارج من بعض الشركات الحكومية ".

وتابع هاشم السيد:" تم إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة وبدأت عملها في اول يناير وفي 6 شهور وضعنا 20 شركة على شاشة التداول بالبورصة المصرية ".

وأكمل هاشم السيد :" تم وضع منهجية جديدة لتخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية وهذه الشركات من قطاعات متعددة مثل قطاع البترول والصناعات الكيماوية والسياحة والغزل والنسيج ".

ولفت هاشم السيد :" تم قيد 20 شركة بشكل مؤقت بالبورصة وخلال شهرين سيتم إضافة 10 شركات أخرى "، مضيفا:" الحكومة تتخارج من عدة قطاعات عن طريق طرح الشركات بالبورصة ونسعى لحوكمة الشركات ودور الدولة في النشاط الاقتصادي ". 
 

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