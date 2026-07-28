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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لبائع ملابس بتهمة الاتجار في المخدرات بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة بائع ملابس بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر، وبالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه عن حيازة طلقة نارية دون ترخيص والحبس 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه عن حيازة سلاح أبيض.

تفاصيل القضية 


وجاء في التحقيقات ، أن المتهم أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، كما حاز طلقة خرطوش صالحة للاستعمال دون ترخيص، وسلاحًا أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

كما أن المتهم ضُبط وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على 20 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وطلقة خرطوش، وسلاح أبيض، كما ضُبط بحوزته هاتفان محمولان ومبلغ مالي قدره 1120 جنيها، واعترف المتهم ان المواد المخدرة كانت معدة للاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، فيما استخدم الهاتفين للتواصل مع عملائه، بينما كان يحتفظ بالسلاح والذخيرة لتأمين نشاطه الإجرامي، واستخدم السلاح الأبيض في تقطيع المواد المخدرة.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، فيما أكد تقرير الأدلة الجنائية أن طلقة الخرطوش المضبوطة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

حشيش محكمة شمال القاهرة مجمع محاكم العباسية بائع ملابس

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