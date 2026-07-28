بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على تراجع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,42 %، ليستقر بذلك عند 17.800,62 نقطة.



كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,15 % إلى 1.311,73 نقطة. كما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,93 % إلى 1.272,88 نقطة.



بدوره، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,37 % إلى 1.759,94 نقطة.



وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد” على خسارة بنسبة 0,41 % إلى 17.060,27 نقطة، وبنسبة 0,52 % إلى 15.325,09 نقاط، على التوالي.