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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على تراجع

بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,42 %، ليستقر بذلك عند 17.800,62 نقطة.


كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,15 % إلى 1.311,73 نقطة. كما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,93 % إلى 1.272,88 نقطة.


بدوره، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,37 % إلى 1.759,94 نقطة.


وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد” على خسارة بنسبة 0,41 % إلى 17.060,27 نقطة، وبنسبة 0,52 % إلى 15.325,09 نقاط، على التوالي.

بورصة الدار البيضاء تداولاتها أداء سلبي مؤشرها الرئيسي

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