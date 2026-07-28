قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال دقائق.. ننشر أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026
مكنش ينفع أتكلم .. الديهي يكشف تطورات حالة أحمد موسى الصحية
معتمد جمال مستمر مع الزمالك.. تعديلات مرتقبة في الجهاز المعاون
ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد
نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص
السعودية تعلن إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت نفطية .. وتؤكد حقها في الرد
تنفذها ميليشيات إيرانية .. بيان مهم لـ السعودية يكشف تفاصيل الحوادث الإرهابية ضدها
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد دقائق وإعلانها للطلاب
أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل
موجة حارة غداً الأربعاء .. حالة الطقس لمدة 5 أيام
واشنطن تشدد حصارها البحري على إيران .. إعادة توجيه 18 سفينة تجارية وانتشار عسكري واسع
جون إدوارد يرحل عن الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب يتفوق على نظيره الأردني 2 – 0 ودياً

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير
نتيجة الثانوية العامة 2026

فاز المنتخب الوطني مواليد 2007، على نظيره الأردني (2 – 0) في المواجهة، التي جمعت الطرفين على أحد ملاعب مراكز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، وأدارها الحكم محمد حليم الترجمان.

محمد حمد أحرز هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 42، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من زميله محمد عبد الفتاح "تاحا" في الجانب الأيمن لمنطقة جزاء الضيوف وسددها أرضية على يسار الحارس محمد الشلول ’ وأضاف البديل أنس رشدي الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد هجمة مرتدة نموذجية قادها رشدي وتبادل الكرة مع زميله عمر العزب، قبل أن يعدلها ويسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس الشلول.

الشوط الأول شهد أفضلية لمنتخب مصر وعدة محاولات أبرزها تسديدة عمر العزب في الدقيقة 7 بجوار القائم الأيمن ’ ثم سجل محمد عبد الفتاح "تاحا" هدفاً في الدقيقة 23 ألغاه الحكم محمد حليم الترجمان براية من مساعده الثاني عبدالغني عياد ’ وتسديدة في متناول الحارس من مخالفة مباشرة نفذها محمد حمد في الدقيقة 37 بعد أن تعرض لمخالفة من المدافع عمر الخطيب وحصل على أثرها على ورقة صفراء.

في الشوط الثاني، حاول إبراهيم حلمي المدير الفني لمنتخب الأردن العودة للقاء بدفعه بالثنائي قيس الشواشرة وناصر الديجاني بدلاً من مالك البستنجي ومحمد أبو رمح ’ لكن الأفضلية ظلت لمنتخب مصر وتمكن البديل أنس رشدي من مضاعفة النتيجة بعد مرور 10 دقائق.

بعد الاطمئنان على النتيجة، أجرى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر العديد من التغييرات لمنح الفرصة للاعبيه البدلاء ’ حيث شارك محمد عبد البصير ومحمد حسن جمعة ومحمد فرج وعلى الجارحي ومحمد ياسر ومحمد حسني لكن النتيجة استمرت على حالها بعد أن أهدر البديل محمد ياسر فرصة إضافة الهدف الثالث عندما تلقى تمريرة أنس رشدي وسدد فوق المرمى.

الجدير بالذكر أن الموعد يتجدد بين المنتخبين في لقاء آخر يوم الجمعة المقبل، في إطار استعدادهما لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم الشباب في أفريقيا وآسيا.

منتخب الشباب الاردن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

ترشيحاتنا

وزير العمل

وزير العمل: التعليم التكنولوجي بوابة الصناعة والإنتاج

جانب من حفل التخرج

3 رسائل لوزير العمل بحفل تخرج مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

وزير الطيران

سامح الحفني: مستقبل الطيران الأفريقي يتطلب شراكات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل

بالصور

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد ماهر

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

فيديو

أحمد ماهر

نبدد أموال الدولة .. صرخة أحمد ماهر لإصلاح المسرح | خاص

سامو زين

ساموزين يشعل الصيف بأغنيته الجديدة "بايظة"

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد