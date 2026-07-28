منتخب الشباب يتفوق على نظيره الأردني 2 – 0 ودياً

فاز المنتخب الوطني مواليد 2007، على نظيره الأردني (2 – 0) في المواجهة، التي جمعت الطرفين على أحد ملاعب مراكز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، وأدارها الحكم محمد حليم الترجمان.

محمد حمد أحرز هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 42، بعد أن تلقى تمريرة رائعة من زميله محمد عبد الفتاح "تاحا" في الجانب الأيمن لمنطقة جزاء الضيوف وسددها أرضية على يسار الحارس محمد الشلول ’ وأضاف البديل أنس رشدي الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد هجمة مرتدة نموذجية قادها رشدي وتبادل الكرة مع زميله عمر العزب، قبل أن يعدلها ويسدد من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس الشلول.

الشوط الأول شهد أفضلية لمنتخب مصر وعدة محاولات أبرزها تسديدة عمر العزب في الدقيقة 7 بجوار القائم الأيمن ’ ثم سجل محمد عبد الفتاح "تاحا" هدفاً في الدقيقة 23 ألغاه الحكم محمد حليم الترجمان براية من مساعده الثاني عبدالغني عياد ’ وتسديدة في متناول الحارس من مخالفة مباشرة نفذها محمد حمد في الدقيقة 37 بعد أن تعرض لمخالفة من المدافع عمر الخطيب وحصل على أثرها على ورقة صفراء.

في الشوط الثاني، حاول إبراهيم حلمي المدير الفني لمنتخب الأردن العودة للقاء بدفعه بالثنائي قيس الشواشرة وناصر الديجاني بدلاً من مالك البستنجي ومحمد أبو رمح ’ لكن الأفضلية ظلت لمنتخب مصر وتمكن البديل أنس رشدي من مضاعفة النتيجة بعد مرور 10 دقائق.

بعد الاطمئنان على النتيجة، أجرى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر العديد من التغييرات لمنح الفرصة للاعبيه البدلاء ’ حيث شارك محمد عبد البصير ومحمد حسن جمعة ومحمد فرج وعلى الجارحي ومحمد ياسر ومحمد حسني لكن النتيجة استمرت على حالها بعد أن أهدر البديل محمد ياسر فرصة إضافة الهدف الثالث عندما تلقى تمريرة أنس رشدي وسدد فوق المرمى.

الجدير بالذكر أن الموعد يتجدد بين المنتخبين في لقاء آخر يوم الجمعة المقبل، في إطار استعدادهما لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم الشباب في أفريقيا وآسيا.