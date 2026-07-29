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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة تمنع العطش في الصيف .. استشاري تغذية يكشف أفضل الخيارات لترطيب الجسم

أطعمة تمنع العطش
أطعمة تمنع العطش
أسماء عبد الحفيظ
نتيجة الثانوية العامة 2026

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد فقدان الجسم للسوائل بسبب التعرق، ما يجعل الشعور بالعطش أكثر شيوعًا، خاصة إذا لم يتم تعويض المياه المفقودة بشكل كافٍ. ويؤكد خبراء التغذية أن بعض الأطعمة الغنية بالماء والمعادن تساعد على ترطيب الجسم وتقليل الإحساس بالعطش، إلى جانب شرب كميات كافية من المياه.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة، ل صدي البلد، عن أفضل الأطعمة التي تساعد على منع العطش في الصيف، محذرًا من بعض العادات الغذائية التي قد تزيد من فقدان السوائل.

البطيخ في مقدمة الأطعمة المرطبة

قال الدكتور أحمد صبري إن البطيخ يعد من أفضل الفواكه الصيفية، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، بالإضافة إلى البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم خلال الطقس الحار.

الخيار

وأضاف أن الخيار من أكثر الخضراوات احتواءً على الماء، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على ترطيب الجسم والشعور بالانتعاش، لذلك يُنصح بإضافته إلى السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة.

الزبادي

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن الزبادي يمد الجسم بالسوائل والبروتين والكالسيوم، كما يساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويعد خيارًا مناسبًا خلال الأجواء الحارة.

البرتقال والشمام

وأشار إلى أن البرتقال والشمام من الفواكه الغنية بالماء وفيتامين C، ما يجعلهما من أفضل الخيارات لدعم ترطيب الجسم وتعويض الأملاح والمعادن.

الخس والطماطم

وأكد الدكتور أحمد صبري أن الخس والطماطم يحتويان على نسبة مرتفعة من الماء، ويمكن تناولهما ضمن السلطات اليومية للمساعدة في تقليل الشعور بالعطش.

شوربة الخضار

وأضاف أن تناول شوربة الخضار الخفيفة، خاصة إذا كانت قليلة الملح، يساعد على تعويض السوائل والعناصر الغذائية، ويعد خيارًا جيدًا خلال فصل الصيف.

أطعمة تزيد الشعور بالعطش

وحذر استشاري التغذية من الإفراط في تناول بعض الأطعمة، لأنها قد تزيد الإحساس بالعطش، ومنها:

  • المخللات.
  • الأطعمة شديدة الملوحة.
  • الوجبات السريعة.
  • الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة.
  • المشروبات الغازية والمشروبات عالية السكر.

نصائح للوقاية من العطش

وقدم الدكتور أحمد صبري مجموعة من النصائح المهمة، تشمل:

  • شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.
  • الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة.
  • تقليل الملح في الطعام.
  • تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.
  • تناول وجبات خفيفة ومتوازنة.
  • تعويض السوائل بعد ممارسة أي مجهود بدني.

متى يكون العطش علامة على مشكلة صحية؟

واختتم الدكتور أحمد صبري تصريحاته بالتأكيد على أن الشعور بالعطش بشكل مستمر رغم شرب كميات كافية من الماء قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية مثل مرض السكري أو اضطرابات الكلى أو الجفاف الشديد، لذلك يجب استشارة الطبيب إذا استمر العطش بصورة غير طبيعية أو صاحبه أعراض مثل كثرة التبول أو فقدان الوزن أو الإرهاق المستمر.

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