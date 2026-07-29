لم نلتقِ ولا مرة.. شمس البارودي ترد على إشادة سهير جودة

وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، رسالة مؤثرة إلى الإعلامية سهير جودة، ردًا على كلمات الإشادة التي وجهتها لها، معربة عن امتنانها الكبير لما كتبته في حقها، ومؤكدة أنها شعرت بالخوف من كثرة الثناء.

وكتبت شمس البارودي، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "يا حبيبتي.. يا نهار أبيض، كتير عليا، كتير قوي عليا كل هذا الوصف، لعلّي أستحقه، شكرًا سهير جودة".

وأضافت أنها تساءلت مع نفسها بعد قراءة كلمات الإطراء: "خوفتيني والله، خفت أن يصيبني العجب بنفسي، هل حقًا هذا أنا؟ أم أنني حالة أرادها الله لي لسبب ما؟ وهل سأجازى بما تطمح به نفسي؟ وهل سأنال الجنة؟ أم أن هناك أمرًا آخر تخبئه لي أقدار الله؟".

وأكدت الفنانة المعتزلة أن كلمات سهير جودة منحتها شعورًا بالامتنان، رغم أنها فاقت ما تستحقه من إشادة، قائلة: "لا أملك إلا شكرك من أعماق فؤادي، فكلماتك سيزهو بها أبنائي بعدما أترك دنيانا".

واختتمت شمس البارودي رسالتها بتوجيه الشكر مجددًا للإعلامية سهير جودة، معربة عن دهشتها من هذا التقدير الكبير، رغم أنهما لم يلتقيا ولو مرة واحدة في حياتهما، قائلة: "سبحان الله، كل هذا الإطراء ولم نلتقِ ولا مرة في حياتنا، شكرًا شكرًا جزيلًا حبيبتي".