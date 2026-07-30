الكويت ترحب بإقرار أيرلندا قانونًا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عن ترحيب دولة الكويت بإقرار جمهورية أيرلندا قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، واصفة القرار بالخطوة المهمةً التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 بشأن عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمنت وزارة الخارجية الكويتية موقف أيرلندا المنسجم مع أحكام القانون الدولي، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسئولياتهما في التصدي للسياسة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي، التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.