أسعار النفط تنخفض وتتجه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 20%

تراجعت أسعار النفط اليوم /الجمعة/ لكنها ظلت في اتجاهها لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 20%، مع زيادة تدفقات الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية، رغم عدم تحقيق تقدم كبير في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.03 دولار، أو 1.2%، إلى 88 دولارًا للبرميل بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.50 دولار، أو 1.8%، إلى 82.09 دولارًا للبرميل. وعلى أساس شهري، كان كلا الخامين في طريقهما للارتفاع بنحو 20%.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة، إذ تمر عبره عادةً نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وقد أصبح محور اهتمام أسواق النفط بعدما تعرض لحصار فعلي إلى حد كبير منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وتسعى السعودية إلى قيادة تحالف لتعزيز التعاون الدفاعي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وهي ممرات بحرية حيوية لإمدادات الطاقة.

وعلى الرغم من استمرار حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، فإن ارتفاع المخاطر الأمنية أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، ما أبقى علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة ضمن أسعار النفط، وفقًا لمحللين.