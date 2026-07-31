انتشال جثمان شاب بعد غرقه أثناء السباحة بمحطة الرمل في الإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه البحر بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، بعدما تعرض للغرق أثناء نزوله إلى المياه في منطقة غير مخصصة للسباحة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض شاب للغرق داخل مياه البحر بمحطة الرمل، لتنتقل على الفور قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، بمشاركة الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف، لبدء عمليات البحث عن الشاب.

وبعد إجراء عمليات تمشيط داخل نطاق البلاغ، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الشاب من مياه البحر، ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبحسب الفحص والمعاينة الأولية، فإن الشاب دخل مياه البحر للسباحة في منطقة غير مجهزة أو مخصصة لنزول المصطافين، قبل أن يتعرض لجرف الأمواج والتيارات المائية، الأمر الذي أدى إلى غرقه.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.