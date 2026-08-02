طريقة عمل سمك بالزبدة والليمون.. بمذاق لا يقاوم

سمك بالزبدة والليمون من الأطباق الرئيسية اللذيذة والشهية التي يمكنك تقديمها لأسرتك أو ضيوفك في المنزل.

وقدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل سمك بالزبدة والليمون، فيما يلي.

مقادير سمك بالزبدة والليمون



● 250 جرام فيليه سمك بلطي

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

● 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون (للتتبيل)

● 1 ورقة لورا

● ¼ كوب دقيق أبيض (للتغليف)

● 4 ملعقة كبيرة زبدة (للقلي)

لـ الصوص:

● 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

● 4 ملعقة كبيرة زبدة مقدوحة



لـ التزيين:

● ملعقة صغيرة بقدونس مفروم

● شرائح ليمون



طريقة تحضير سمك بالزبدة والليمون

تبلي شرائح الفيليه بالملح والفلفل والليمون وورق اللورا

غطّي السمك واتركيه ينقع في التتبيلة

أخرجي السمك من التتبيلة، ثم غلّفيه بالدقيق من جميع الجهات

سخّني زبدة في مقلاة على نار متوسطة

حمّري السمك من الجانبين حتى يصبح ذهبي اللون وينضج

ضعي الفيليه في طبق التقديم

اسكبي عليه عصير الليمون والزبدة المقدوحة

زيّنيه بالبقدونس وشرائح الليمون