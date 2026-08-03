أسباب قشرة الرأس.. خبير يكشف الخرافات الشائعة حول الشعر

قشرة الرأس من أكثر مشاكل فروة الرأس شيوعًا، ومع ذلك لا تزال غير مفهومة بشكل كافٍ، يعتقد الكثيرون أنها ناتجة ببساطة عن قلة النظافة أو عدم غسل الشعر بشكل كافٍ، لكن حتى من يغسلون شعرهم بانتظام قد يعانون من قشور مستمرة وحكة وتهيج في فروة الرأس. والحقيقة أن قشرة الرأس أكثر تعقيدًا، وفهم سببها الجذري هو مفتاح العلاج الفعال.

"على الرغم من أن النظافة تلعب دوراً في العناية الشاملة بفروة الرأس، إلا أن قشرة الرأس نفسها ليست مجرد نتيجة لعادات غسل سيئة. في الواقع، لا يزال العديد من الأفراد الذين يغسلون شعرهم بانتظام يعانون من قشور مستمرة وحكة"، هذا ما قالته الدكتورة بريانكا ريدي، مؤسسة ورئيسة قسم الأمراض الجلدية في عيادات دي إن إيه سكين، لتايمز ناو هيلث.

ما هي قشرة الرأس، وما هي أسبابها؟



قشرة الرأس حالة شائعة تصيب فروة الرأس، وغالبًا ما يكون سببها فطر يتغذى على زيوت فروة الرأس. ويكمن جوهرها في فرط نمو نوع من الخميرة الطبيعية يُسمى الملاسيزية الكروية (Malassezia globosa ). يوجد هذا الكائن الدقيق بشكل طبيعي على فروة رأس كل شخص دون أن يُسبب أي ضرر. ولكن عندما يختل توازن بيئة فروة الرأس، فإنه يتكاثر بسرعة. ووفقًا للدكتور ريدي، هناك عدة عوامل تُسبب هذا الخلل، منها:

إفراز الزيوت الزائدة أو الزهم

الطقس والتعرق

التلوث وتراكم الأوساخ

التوتر والتغيرات الهرمونية

عادات غسل الشعر غير المنتظمة

عندما تتغذى فطريات الملاسيزيا على زيوت فروة الرأس، فإنها تُنتج مواد ثانوية تُهيّج الجلد. ويؤدي ذلك إلى التهاب وتسريع تجدد خلايا الجلد، مما يتسبب في تساقط الخلايا الميتة وتكتلها على شكل قشور بيضاء مرئية. يقول الدكتور ريدي: "يُحفّز هذا التهيج الالتهاب ويُسرّع تجدد خلايا الجلد، مما يجعلها تتساقط بشكل أسرع من المعتاد وتتكتل على شكل قشور مرئية تُعدّ الأكثر شيوعًا في قشرة الرأس".

ما هي العلامات التحذيرية المبكرة لقشرة الرأس؟



من أولى علامات قشرة الرأس الحكة، والتي غالباً ما تظهر قبل ظهور القشور. هذه إشارة من فروة رأسك إلى اختلال توازنها الطبيعي. تجاهل هذا العرض المبكر قد يؤدي إلى تفاقم الحالة مع مرور الوقت. تشمل بعض الأعراض الأخرى ما يلي:

قشور بيضاء أو صفراء على فروة الرأس والشعر

فروة رأس حمراء أو متهيجة

بقع جلدية جافة متقشرة



لماذا تفشل معظم علاجات قشرة الرأس؟



من الأخطاء الشائعة في علاج قشرة الرأس التركيز فقط على إزالة القشور الظاهرة. تعد العديد من أنواع الشامبو بنتائج فورية من خلال تقشير فروة الرأس أو إبطاء تساقط الجلد. ورغم أن هذا قد يقلل من القشور مؤقتًا، إلا أنه لا يعالج دائمًا السبب الفطري الكامن. يقول الدكتور ريدي: "يلجأ الكثيرون إلى تغيير أنواع الشامبو باستمرار، لاختيار المنتجات التي تعد بإزالة القشور فورًا. ورغم أن هذه الأنواع قد تقلل من القشور مؤقتًا، إلا أنها قد لا تعالج دائمًا السبب الميكروبي الكامن وراء قشرة الرأس. وعندما يبقى السبب الجذري دون علاج، غالبًا ما تعود القشور".

ونتيجة لذلك، غالباً ما تعود قشرة الرأس، مما يسبب الإحباط وتغيير المنتجات بشكل متكرر.

ما مدى فعالية مكونات مكافحة القشرة؟



لعلاج قشرة الرأس بفعالية، من المهم استهداف كل من بيئة فروة الرأس واختلال التوازن الميكروبي. أحد المكونات المثبتة سريريًا هو بيروكتون أولامين. يعمل هذا المركب المضاد للفطريات عن طريق:

السيطرة على نمو فطر الملاسيزيا

تقليل تهيج فروة الرأس والالتهاب

استعادة التوازن الطبيعي لفروة الرأس

وعلى عكس بعض العلاجات القاسية، فهو لطيف بما يكفي للاستخدام المنتظم، مما يجعله مناسبًا للعناية بفروة الرأس على المدى الطويل.



عادات صحية لفروة الرأس تُحدث فرقاً



بالإضافة إلى استخدام الشامبو المناسب، فإن اتباع عادات صحية يمكن أن يساعد في منع تكرار ظهور القشرة:

اغسل يديك بانتظام، وخاصة بعد التعرق، لإزالة الزيوت الزائدة.

حافظ على نظافة فروة رأسك وتجنب تراكم الأوساخ والعرق والملوثات

حافظ على النظافة من خلال تنظيف الخوذات والأمشاط وإكسسوارات الشعر بانتظام.

تجنبي تراكم الرطوبة عن طريق عدم ترك فروة رأسك رطبة لفترات طويلة

يجب إدارة التوتر لأنه يزيد من سوء حالة فروة الرأس