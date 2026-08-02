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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لا تشعر بألم في الصدر؟ أطباء يكشفون عن أعراض النوبة القلبية الصامتة

النوبة القلبية
النوبة القلبية
هاجر هانئ

عندما يفكر معظم الأشخاص في النوبة القلبية، فإنهم يتخيلون ألماً شديداً في الصدر يباغتهم دون سابق إنذار. ورغم أن الشعور بعدم الراحة في الصدر يُعد من أكثر الأعراض شيوعاً، إلا أن أطباء القلب يؤكدون أنه ليس دائماً العلامة الأولى أو الوحيدة؛ إذ يعاني الكثيرون من أعراض "صامتة" أو غير نمطية للنوبة القلبية، غالباً ما يتم الخلط بينها وبين الحموضة أو عسر الهضم أو الإرهاق أو الشد العضلي، مما يؤدي إلى تأخير تلقي العلاج المنقذ للحياة.

ووفقاً للدكتور ديفيندرا كومار شريمال، مدير قسم أمراض القلب في مستشفى "نارايانا" بمدينة جايبور، فإن التعرف على هذه العلامات التحذيرية غير الواضحة يمكن أن يحسّن فرص النجاة بشكل كبير ويقلل من احتمالية حدوث تلف دائم في القلب. ويقول الدكتور شريمال: "إن الوعي بهذه الأعراض الأقل شيوعاً قد يمثل الفارق بين تلقي العلاج المبكر وبين مواجهة حالة طارئة تهدد الحياة".

ما هي النوبة القلبية؟


تحدث النوبة القلبية -التي تُعرف طبياً باسم "احتشاء عضلة القلب"- عندما ينقطع تدفق الدم فجأةً إلى جزء من عضلة القلب، مما يحرمها من الأكسجين. وفي حال عدم تلقي العلاج الفوري، تبدأ عضلة القلب المتضررة في الموت.

على الرغم من أن ألم الصدر الشديد يُعد عرضاً مميزاً، إلا أنه لا يظهر لدى جميع المرضى؛ فقد يشعر البعض بضغط أو ضيق خفيف في الصدر فقط، بينما قد لا يعاني آخرون من أي ألم في الصدر على الإطلاق.

أعراض النوبة القلبية الصامتة التي لا ينبغي تجاهلها أبداً


حذّر الدكتور "شريمال" من أن النوبة القلبية قد تظهر مصحوبة بأعراض تتجاوز منطقة الصدر بكثير، وتشمل العلامات التحذيرية الشائعة ما يلي:

ضيق في التنفس، حتى أثناء الراحة
ألم أو شعور بعدم الراحة في الفك أو الرقبة أو الكتفين أو أعلى الظهر أو الذراع اليسرى
غثيان أو قيء مفاجئ
تعرق بارد
دوار أو شعور بالدوار (خفة الرأس)
ضعف غير مبرر أو إجهاد شديد
ضغط أو ثقل أو ضيق خفيف في الصدر بدلاً من الألم الشديد
وقال الطبيب: "قد تظهر هذه الأعراض منفردة أو مجتمعة، ويمكن أن تستمر لعدة دقائق أو تأتي وتزول".


لماذا غالباً ما يتم الخلط بين النوبات القلبية وحموضة المعدة؟


أحد أسباب عدم الانتباه للنوبات القلبية الصامتة هو أن القلب يشترك في المسارات العصبية مع الأعضاء المجاورة؛ ونتيجة لذلك، قد يفسر الدماغ ألم القلب على أنه شعور بعدم الراحة في المعدة أو الفك أو الظهر أو الكتف.

يعتقد الكثيرون أنهم يعانون من الغازات أو الحموضة أو عسر الهضم، لا سيما في حال عدم الشعور بألم في الصدر. ويقول الدكتور شريمال: "للأسف، يؤدي تأخير طلب الرعاية الطبية إلى تعرض المزيد من أنسجة عضلة القلب لتلف دائم".

من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية الصامتة؟


يوضح الدكتور شريمال أن الأعراض غير النمطية للنوبات القلبية أكثر شيوعاً لدى النساء وكبار السن والمصابين بمرض السكري. ويضيف قائلاً: "غالباً ما تشتكي النساء من ألم في الفك أو الظهر، أو الغثيان، أو التعب غير المعتاد، أو ضيق التنفس، بدلاً من الشعور بألم الصدر التقليدي".

أما المصابون بمرض السكري، فقد لا يشعرون بألم شديد؛ لأن ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترة طويلة قد يتسبب في تلف الأعصاب، مما يقلل من القدرة على الشعور بالألم. وبالنسبة لكبار السن، فقد تظهر عليهم أعراض مثل الارتباك، أو الضعف العام، أو الإغماء، أو ضيق التنفس غير المبرر، بدلاً من الشعور بعدم الراحة في الصدر.

متى يجب عليك طلب الرعاية الطبية الطارئة؟


تُعد النوبة القلبية حالة طبية طارئة. لذا، بادر بطلب الرعاية الطبية الفورية إذا شعرت بعدم الراحة في الصدر لأكثر من بضع دقائق، أو عانيت من ضيق التنفس، أو التعرق البارد، أو ألم يمتد إلى الفك أو الذراع مصحوباً بغثيان أو قيء مستمر، أو شعرت بدوار مفاجئ أو إغماء.

لا تحاول قيادة السيارة بنفسك للذهاب إلى المستشفى؛ بل اتصل بخدمات الطوارئ الطبية على الفور لضمان بدء العلاج في أقرب وقت ممكن.

العلاج المبكر ينقذ الحياة

كل دقيقة لها أهميتها عند حدوث نوبة قلبية؛ فكلما تم فتح الشريان المسدود بشكل أسرع -عبر إجراءات علاجية مثل قسطرة القلب الطارئة- زادت فرص الحفاظ على عضلة القلب والوقاية من مضاعفات خطيرة كفشل القلب.

لا تبدأ النوبات القلبية دائمًا بألم ساحق في الصدر؛ إذ قد تكون أعراض مثل ضيق التنفس، أو ألم الفك، أو الإجهاد غير المبرر، أو الغثيان، أو الدوار، أو ألم الظهر بمثابة إشارات تحذيرية أولية يرسلها الجسم. إن إدراك هذه الأعراض -التي قد تصاحب نوبات قلبية صامتة- والسعي للحصول على رعاية طبية فورية، من شأنه أن يعزز فرص النجاة بشكل كبير ويقلل من الأضرار التي قد تلحق بالقلب على المدى الطويل. لا تتجاهل أبدًا أي أعراض غير معتادة؛ فقد يكون قلبك يطلب المساعدة العاجلة.

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