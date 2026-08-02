افتتاح فعاليات الدورة السادسة لمهرجان "شاطئ الفن" برأس البر

شهد المسرح الروماني بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر افتتاح فعاليات مهرجان "شاطئ الفن" في دورته السادسة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".



وجاء الافتتاح بحضور الأستاذة نجوى كيوان مدير فرع ثقافة دمياط، حيث استهلت الفعاليات بعروض متميزة لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، والتي قدمت مجموعة من أشهر فقرات الفلكلور الشعبي المصري، وسط أجواء احتفالية شهدت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين والمصطافين.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من ١ أغسطس حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦، من خلال ٣٨ عرضًا فنيًا مجانيًا، تُقام على المسرح الروماني بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر، والمسرح المكشوف بالحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة، بمشاركة نخبة من الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وأكد " محافظ دمياط" حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام على أرض دمياط، إيمانًا بدورها في نشر الوعي الثقافي، وإثراء الحياة الفنية، وتوفير برامج هادفة ومتنوعة تلبي اهتمامات المواطنين وزائري المحافظة.