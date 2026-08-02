المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في مخدر الحشيش بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد القاضي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام المتهمين: صبحي ف. م. ح. (25 عامًا)، ويعمل فرد أمن ومقيم بوادي مندر، ورجب م. س. ع. الشهير بـ"يرحب العمدة" (35 عامًا)، ومقيم بمدينة أبو زنيمة، بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذ منطقة سكن العاملين مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، مستخدمين سيارة ربع نقل تحمل لوحات ثم.هـ.ف 9328.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت جهات التحقيق إذنًا بضبط المتهمين وتفتيشهما، وما يحوزانه من مواد مخدرة، سواء بشخصيهما أو بمسكنهما أو بالسيارة المستخدمة.

ونفاذًا للإذن، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا بمنطقة سكن العاملين، عقب ورود معلومات باستعدادهما لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد العملاء. وأثناء محاولة ضبطهما، حاولا الهرب بالسيارة، ثم تركاها وحاولا القفز فوق الحواجز الخرسانية، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما.

وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على هاتف محمول، فيما ضُبط مع المتهم الثاني هاتفان محمولان، كما عُثر داخل تابلوه السيارة على مبلغ 8200 جنيه، وباستكمال التفتيش تم ضبط حقيبة كتف بداخلها 240 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى رخصتي السيارة والقيادة باسم المتهم الأول.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، وأن الهواتف المحمولة كانت تُستخدم للتواصل مع العملاء، فيما استُخدمت السيارة في نقل وتوزيع المواد المخدرة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4777 لسنة 2026 جنايات قسم أول شرم الشيخ، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وإيداع المبلغ المالي خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 551 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، مع التحفظ على السيارة لحين تنفيذ العقوبة.