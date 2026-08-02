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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 245 طائرة مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة أوكرانية
طائرة مسيرة أوكرانية
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 245 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها  استمرار توجيه ضربات جوية دقيقة على البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في عملياتها اللوجستية، مؤكدة تدمير سفن تجارية ومرافق للموانئ في البحر الأسود وميناء نيكولاييف.
 

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه على مدار اليوم، واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية للنقل الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات نفذت بواسطة طائرات من دون طيار، وأسفرت عن إصابة وتدمير أهداف نوعية، منها في مياه البحر الأسود، حيث تم إصابة وغرق سفينة شحن جاف (سفينة بضائع) كانت تنقل شحنات عسكرية.
 

وبيّنت الوزارة أنه تم تدمير البنية التحتية لميناء نيكولاييف، بالإضافة إلى إغراق سفينتي شحن جاف كانتا تنقلان إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما تم تدمير قاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق المسيّرة.

وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود القوات المسلحة الأوكرانية القوات المسلحة الروسية

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