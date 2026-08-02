زيلينسكي:أوكرانيا تعترض أكثر من 90% من الطائرات المسيرة الهجومية الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الجوية الأوكرانية تستعد لاعتراض أكثر من 90% من الطائرات المسيرة الهجومية الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني -في رسالة بمناسبة يوم القوات الجوية الأوكرانية وفقا لشبكة "يو إيه تي في" الأوكرانية اليوم الأحد- "لم تكتفِ أوكرانيا بالحفاظ على قواتها الجوية طوال الحرب الشاملة فحسب، بل نجحت أيضا في تعزيزها إلى الحد الذي باتت فيه الطيران الروسي يتكبد خسائر منتظمة".

وأضاف "اليوم، تعد القوات الجوية أكثر بكثير من مجرد فرع من القوات المسلحة. إنها عنصر أساسي في دفاعنا يحدد، في كثير من الجوانب، مسار هذه الحرب. إن الأوكرانيين لم يستسلموا ولن يسلموا سماءهم لروسيا. وإن أحد أكبر إنجازات أمتنا خلال الحرب هو أننا منعنا تدمير قواتنا الجوية وطورناها إلى النقطة التي أصبحت فيها روسيا تفقد طائراتها بانتظام".

وتابع أنه مع اعتماد روسيا المتزايد على الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة واسعة النطاق ضد أوكرانيا، تلعب القوات الجوية دورا حيويا في حماية البلاد.

وقال زيلينسكي "اليوم، تتمثل رهان بوتين الأخير في ضرباته الضخمة ضد أوكرانيا. إذ يدمر طيراننا القتالي الصواريخ المجنحة الروسية ويعمل على اعتراض الصواريخ الباليستية. وعندما تزود بطاريات بوباتريوت لدينا بالمعترِضات بالكامل، فإنها تنجح في ذلك. ومن المهم أيضًا أنه، بفضل التعاون مع شركائنا الأوروبيين، تعمل أنظمتنا من طراز IRIS-T وHAWK وNASAMS بفعالية".

وشدد على أن أوكرانيا تواصل العمل يوميا لتأمين صواريخ اعتراضية إضافية من شركائها.