رئيس الوزراء البريطاني: إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة الفيفا

صرح آندي بورنهام، رئيس الوزراء البريطاني، يوم الأحد بأن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليس الشخص المناسب لقيادة الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية؛ وذلك في ظل التداعيات المستمرة للخطة -التي أُلغيت لاحقاً- لبيع حصص في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال بورنهام: "لا أعتقد أنه الشخص المناسب لقيادة كرة القدم نحو المستقبل على الساحة العالمية. لقد كانت الخطة المطروحة مسيئة للكثيرين -سواء من العاملين في مجال كرة القدم أو عشاقها- حول العالم، ولا يمكننا ببساطة تجاوز الأمر ونسيانه؛ إذ لم يكن ذلك مقبولاً".

بيان يويفا

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد أعلن يوم السبت فقدانه الثقة في قيادة الفيفا، وهي خطوة قد تمهد الطريق لتحدي رئاسة إنفانتينو.

ومن جانبه، صرح اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) بأن قيادة الفيفا "توقفت عن وضع كرة القدم في المقام الأول".

اضطر إنفانتينو إلى التراجع عن خططه المثيرة للجدل لبيع أرباح كأس العالم عبر شركة تجارية تابعة تتولى إدارة أبرز مسابقات البطولة.

وقد انهارت خطط إنفانتينو بعد أن اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) -والبالغ عددها 55 دولة- يوم الخميس على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأخرى؛ كما أعلن كل من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن معارضتهما للخطة.

ورغم تراجع إنفانتينو، فقد صرح الاتحاد الأوروبي بأنه سيعمل مع الاتحادات القارية الأخرى "لوضع خطة تضمن عدم تكرار هذا الأمر".

وجاء في البيان: "لا ينبغي استبعاد أي خيار".

وبينما حظي إنفانتينو بدعم شعبي محدود من بعض الاتحادات، بما فيها قطر، الدولة المضيفة لكأس العالم 2022، جاءت تصريحات بورنهام دليلاً إضافياً على الغضب الذي أثارته خططه. وتُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مارس المقبل في الرباط، المغرب، ويُحدد يوم 18 نوفمبر موعداً نهائياً لترشح المرشحين للرئاسة، أي قبل أربعة أشهر بالضبط من موعد الاقتراع.