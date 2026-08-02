أحمد الجيوشي: انخفاض تنسيق الرياضيات 2% والحدود المعلنة ليست للكليات

قال الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إن الاختلاف بين الحدود الدنيا المعلنة للمرحلة الأولى هذا العام مقارنة بالعام الماضي كان الأكبر في شعبة الرياضيات، موضحًا أن شعبة الرياضيات سجلت انخفاضًا بنحو 2% عن العام الماضي.

وأضاف الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة النهار، أن شعبة العلوم شهدت انخفاضًا بسيطًا للغاية، بلغ "جزءًا من كسر من عشرة"، بينما جاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية قريبة من حدود العام الماضي.

وأوضح أن هذه الفروق تمثل أبرز المتغيرات في الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، مشددًا على أن "الحد الأدنى المعلن هو للمرحلة الأولى وليس للكليات"، موضحًا أن تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات يخضع لعدة عوامل، من بينها أعداد الطلاب المقرر قبولهم، وحجم الطلب على كل كلية، وفقًا لنظام العرض والطلب.

وأشار القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم إلى أن معرفة الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، خاصة كليات القمة، لن تكون متاحة إلا بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، مؤكدًا أن مكتب التنسيق سيبدأ عقب غلق باب التسجيل في تشغيل منظومته الإلكترونية بالكامل.

وأكد أن عملية التنسيق تتم إلكترونيًا بشكل كامل دون تدخل بشري، حيث يقوم النظام بتحديد الحدود الدنيا للقبول بجميع الكليات والقطاعات وفقًا لقواعد التنسيق وأعداد المتقدمين ورغباتهم.