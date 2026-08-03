قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توسع جديد في توصيل الغاز الطبيعي.. خطة التنمية تكشف المستهدف حتى 2027
السد القطري يقترب من ضم نجم منتخب المغرب.. واتفاق مع مارسيليا ينتظر موافقة اللاعب
موعد انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم الاثنين
محافظ القاهرة: لا إصابات أو وفيات جراء زلزال فجر اليوم.. ورفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شرق بيرو
الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين
للمتقدمين لكلية الشرطة.. شروط القبول ومواعيد التقديم
«تربية نوعية عين شمس» تعلن فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 2026/2027
حكم التحدث مع المعالج النفسي في الأمور الزوجية الخاصة.. الإفتاء تكشف
رغم ارتفاع أسعار الكهرباء.. الدولة تتحمل من 103 وحتى 620 جنيه لكل فاتورة
زلزال داخل فيفا.. هل بدأت معركة إسقاط جياني إنفانتينو؟
باريس سان جيرمان يحسم صفقة نجم بارما الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زياد ظاظا: تعلمت من الأجيال السابقة قيمة العمل والاجتهاد

زياد ظاظا
زياد ظاظا
شيماء جمال

كشف مؤدي الراب الشاب زياد ظاظا خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC، عن تفاصيل بداياته الفنية وسر وصوله إلى النجومية في وقت قياسي.

أوضح زياد ظاظا، رداً على سؤال "صاحبة السعادة" حول تصنيفه العمري، أنه من مواليد عام 2000، مما يجعله ينتمي بوضوح لجيل الـ "Z"، مشيراً إلى إدراكه للتغيرات الجيلية المتسارعة وظهور "جيل ألفا" الذي تلا جيله، وهو ما يعكس وعيه بالواقع الثقافي والاجتماعي المحيط بموسيقاه.


وعن سر نجاحه الكبير وتحقيقه شهرة واسعة في فترة وجيزة، أرجع "ظاظا" الفضل في البداية إلى توفيق الله، ثم إلى تعلمه المستمر من الرموز والأيقونات الفنية، معبراً عن تقديره الكبير للإعلامية إسعاد يونس وتاريخها، ومؤكداً أن جيله ينظر لهؤلاء العمالقة باحترام ويتعلم منهم الأسس الصحيحة للعمل الفني.

من جانبها، أشادت الفنانة إسعاد يونس بمحتوى ما يقدمه زياد ظاظا، مشيرة إلى أن موسيقاه تحمل "موضوعاً" ومادة حقيقية وليست مجرد إيقاعات فارغة، وهو ما يميزه عن غيره في الساحة الفنية، معتبرة أن وجود رسالة فيما يقدمه هو ما ساعده على لفت الأنظار وبناء قاعدة جماهيرية في وقت قصير.


وأكد زياد أنه تعلم من الأجيال السابقة قيمة "العمل" والاجتهاد الدائم وتقدير المهنة، موضحاً أنه يحرص على مشاهدة اللقاءات التلفزيونية والحوارات الفنية للرموز الكبار أكثر من أي شيء آخر، وذلك بهدف فهم طريقة تفكيرهم وكيفية تعاملهم مع المواقف المختلفة، مما ساعده في تشكيل وعيه الفني والمهني.

واختتم "ظاظا" حديثه بالإشارة إلى أن الأفلام واللقاءات الفنية القديمة كانت بمثابة مدرسة له، حيث استلهم منها خارطة طريق لمسيرته، مشدداً على أن النجاح لا يأتي بمحض الصدفة بل بالدراسة الواعية لتجارب من سبقوه والتركيز على تقديم فن يحترم عقلية المستمع ويحمل قيمة حقيقية.

زياد ظاظا صاحبة السعادة DMC الراب إسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

وزير التربية والتعليم

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

ميريهان حسين

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان لافت

المشاجرة

سحل وضرب أمام الجميع.. شاب يعتدي على زوجين مسنين وسط الشارع في المنوفية

المشاجرة

وسط صراخ واستغاثات.. خلاف على قطعة أرض يتحول إلى مشادة أمام الأهالي في الشرقية

بالصور

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.
طريقة عمل الشيش طاووق.

شيرين عبد الوهاب بإطلالة عفوية دون مكياج في أول ظهور بعد غياب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد