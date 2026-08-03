زياد ظاظا: تعلمت من الأجيال السابقة قيمة العمل والاجتهاد

كشف مؤدي الراب الشاب زياد ظاظا خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC، عن تفاصيل بداياته الفنية وسر وصوله إلى النجومية في وقت قياسي.

أوضح زياد ظاظا، رداً على سؤال "صاحبة السعادة" حول تصنيفه العمري، أنه من مواليد عام 2000، مما يجعله ينتمي بوضوح لجيل الـ "Z"، مشيراً إلى إدراكه للتغيرات الجيلية المتسارعة وظهور "جيل ألفا" الذي تلا جيله، وهو ما يعكس وعيه بالواقع الثقافي والاجتماعي المحيط بموسيقاه.



وعن سر نجاحه الكبير وتحقيقه شهرة واسعة في فترة وجيزة، أرجع "ظاظا" الفضل في البداية إلى توفيق الله، ثم إلى تعلمه المستمر من الرموز والأيقونات الفنية، معبراً عن تقديره الكبير للإعلامية إسعاد يونس وتاريخها، ومؤكداً أن جيله ينظر لهؤلاء العمالقة باحترام ويتعلم منهم الأسس الصحيحة للعمل الفني.

من جانبها، أشادت الفنانة إسعاد يونس بمحتوى ما يقدمه زياد ظاظا، مشيرة إلى أن موسيقاه تحمل "موضوعاً" ومادة حقيقية وليست مجرد إيقاعات فارغة، وهو ما يميزه عن غيره في الساحة الفنية، معتبرة أن وجود رسالة فيما يقدمه هو ما ساعده على لفت الأنظار وبناء قاعدة جماهيرية في وقت قصير.



وأكد زياد أنه تعلم من الأجيال السابقة قيمة "العمل" والاجتهاد الدائم وتقدير المهنة، موضحاً أنه يحرص على مشاهدة اللقاءات التلفزيونية والحوارات الفنية للرموز الكبار أكثر من أي شيء آخر، وذلك بهدف فهم طريقة تفكيرهم وكيفية تعاملهم مع المواقف المختلفة، مما ساعده في تشكيل وعيه الفني والمهني.

واختتم "ظاظا" حديثه بالإشارة إلى أن الأفلام واللقاءات الفنية القديمة كانت بمثابة مدرسة له، حيث استلهم منها خارطة طريق لمسيرته، مشدداً على أن النجاح لا يأتي بمحض الصدفة بل بالدراسة الواعية لتجارب من سبقوه والتركيز على تقديم فن يحترم عقلية المستمع ويحمل قيمة حقيقية.