دعاء للطلاب بالتوفيق.. كلمات تطمئن القلوب وتعين على النجاح

يحرص كثير من الطلاب على اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء، طلبًا للتوفيق والتيسير والثبات، إيمانًا بأن النجاح بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأخذ بالأسباب والاجتهاد لا يكتملان إلا بالتوكل عليه.

ويُعد دعاء التوفيق من أفضل ما يستعين به الطالب ليطمئن قلبه، ويستمد العون والقوة، راجيًا من الله أن يوفقه في دراسته، ويبارك في جهده، ويكتب له النجاح والتفوق.

دعاء التوفيق للطلاب

اللهم علمنا بما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سميت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان، آمين يا رب العالمين.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر علينـا مـن خزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين.

اللهم أستودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويُكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، يارب العالمين.

دعاء التوفيق والتيسير

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرًا بذكرك وقلبي بخشيتك، وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا، رب اشرح لى صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي بسم الله الفاتح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا يا أرحم الراحمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

دعاء النجاح والتفوق

« اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ) ، اجعلني من عبادك المتقين ، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الـدين».

« اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح عليَّ بمعرفة العلم وحسن أخلاقي بالحلم ، وحبب إلى قلبي وعقلي ونفسي وكل جوارحي القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة».

«اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا ، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

« اللهم ألهمني علمًا أعرف به أوامرك واجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقرّبين، وعلّمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم يا ربَّ موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمدِ صلى الله عليه وسلم».