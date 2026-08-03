أحمد حسن دروجبا: أفشة لم يحصل على فرصته.. وبن رمضان يتأثر بالضغوط

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، أن محمد مجدي "أفشة" كان يستحق الحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه أكثر لاعب شعر بالحزن بسبب رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مستوى الفريق في الموسم الماضي لم يكن ثابتًا، وكان من الممكن منح أفشة فرصة أكبر لإثبات نفسه، مضيفًا أن هناك لاعبين آخرين لم يحصلوا أيضًا على فرصتهم بالشكل الكافي، ومن بينهم التونسي محمد علي بن رمضان.

وأوضح دروجبا أن بن رمضان يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ويعد من اللاعبين الدوليين في تونس ومن أصحاب الخبرات، لكنه لم يقدم مستواه الحقيقي حتى الآن، وذلك يرجع إلى تأثره بالضغوط النفسية، وهو ما انعكس على أدائه داخل الملعب.