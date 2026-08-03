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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي عن الزلزال:هزه ارضيه انما ايه خراب

احمد العوضي
احمد العوضي

علق الفنان أحمد العوضي على الهزة الأرضية التي شعر بها عدد كبير من المواطنين في القاهرة والجيزة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد العوضي: هزة أرضية انما ايه خراااااب .

و​أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر  من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

​وفيما يلي التفاصيل الفنية للشرك الزلزالي وفقًا لبيانات المعهد:

​الموقع: علي بعد 61.0 كيلومتر  شمال شرق شرم الشيخ .

​خط العرض: 30.30 شمالاً.

​خط الطول: 32.61 شرقاً.

​العمق: 10 كم.

​أكد  الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي إطار متصل وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتفعيل خطة الطوارئ الصحية فور شعور المواطنين بالهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.

كما وجه بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، وربطها بغرف الطوارئ في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لضمان المتابعة اللحظية للوضع الصحي على مدار الساعة.

وأكد الوزير على رفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتأكيد جاهزية هيئة الإسعاف المصرية وسياراتها وفرق الانتشار السريع، مع التأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والأكسجين.

وتواصل غرفة الأزمات متابعة أي بلاغات واردة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن الوضع الصحي مستقر حتى الآن، وعدم تلقي بلاغات عن إصابات مرتبطة بالهزة حتى هذه اللحظة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، والابتعاد عن الشائعات، مع إمكانية التواصل عبر الخطوط الساخنة للطوارئ(105) (137) و(123) في حال الحاجة لأي مساعدة طبية عاجلة.

احمد العوضي زلزال هزة ارضيه اخبار احمد العوضي

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