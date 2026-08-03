ورشة عمل بالوادي الجديد حول "الذكاء المالي للأطفال"

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، ورشة عمل تدريبية بعنوان “الذكاء المالي الصغير”، استهدفت الأطفال والأسر بغرض غرس مفاهيم الإدخار ، واتخاذ قرارات مالية واعية منذ الطفولة ، وإدارة الأموال بطريقة سليمة في الكبر ، وسط تفاعل كبير ومشاركة واسعة من أولياء الأمور والنشء.



جاءت فكرة ورشة العمل، تفعيلا لتوجهات الهيئة العامة للإستعلامات بإحياء دور أندية الطفل الصيفية من أجل غرس وتعزيز المفاهيم الإيجابية لدى النشء ، وذلك تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وإستنادا لتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين، تحت إشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.



شارك في ورشة العمل ، التي عقدت بمقر مجمع اعلام الداخلة ، مدير عام إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة الأستاذ أيمن حنفي، ولفيف من المصرفيين، والقيادات التعليمية وأولياء أمور ، وأطفال.



افتتح الندوة محمود عزت إمام الاعلامي بمجمع اعلام الداخلة ، مؤكدا على إهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بتعزيز الوعي لدى كافة شرائح المجتمع وخصوصا الأطفال والشباب الذين هم رجال المستقبل ورأس المال الحقيقي للوطن. مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية موضوع ورشة العمل لأن الوعي المالي يبدأ من الصغر ويجني الجميع ثماره في المراحل اللاحقة.



على صعيد متصل، أكدت ورشة العمل على أن الوعي المالي مهم للغاية بالنسبة للأطفال حيث يرسي لأساس النجاح المالي في مرحلة مبكرة من الحياة ، ويمكن الأطفال من البدء بفهم قيمة المال وأهمية الإدخار ، وعواقب الإفراط في الإنفاق ، كما يزودهم بالكفاءة اللازمة لإدارة شؤونهم المالية مستقبلا بوعي وإقتدار .



وتناولت ورشة العمل أساليب وطرق تعزيز الذكاء المالي للأطفال والتي يتعين على الأسرة إتباعها ، ومن أهمها تحديد مصروف أسبوعي للطفل لمنحه الشعور بالمسؤولية تجاه إنفاق المال الخاص به بصورة مدبرة ، وتعليم الطفل قواعد صرف المال دون تبذير ، وتشجيع الطفل على إدارة المال من خلال شراء حصالة ، بالإضافة لتعليم الطفل مفهوم الإستثمار بصورة بسيطة عند إدخار مبلغا من المال ، وبالإضافة لذلك كله يجب أن يكون الآباء قدوة لأبنائهم في إنفاق المال وإدخاره وإستثماره .



كما بينت ورشة العمل أن من أهم نتائج تعزيز الذكاء المالي للأطفال تنمية الثقة بالنفس والمهارات الحياتية ، وتعليمهم تحمل المسؤولية تجاه نفقاتهم ومدخراتهم ، والتخطيط المالي الجيد للمستقبل ، وتحفيز مهارة ريادة الأعمال لديهم .



وكانت ورشة العمل قد تضمنت العديد من الفعاليات من بينها تنظيم مسابقة تفاعلية للحضور من الأطفال حول فن الإدخار وكيفية الإنفاق السليم ، وتقديم جوائز رمزية للفائزين في المسابقة ، وتقديم تطبيقات عملية مبسطة حول كيفية تقسيم المصروف اليومي، وتقديم نصائح لأولياء الأمور حول أساليب التربية المالية الفعالة داخل الأسرة .



ولقيت ورشة العمل تفاعلا كبيرا وإشادة واسعة من المشاركين بفضل محتواها المبسط والمفيد ، وأسلوب الشرح المبسط ، والأنشطة التطبيقية التي لبت إحتياجات المشاركين . كما خرجت بالعديد من التوصيات الهامة من بينها التركيز على تعزيز ثقافة الإدخار وإدارة الأموال للأجيال الناشئة، وتقديم دورات تدريبية في المدارس والمؤسسات المعنية لتنمية المهارات الإقتصادية لدى النشء.

أدار الندوة محمود عزت إمام الاعلام بمجمع اعلام الداخلة، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.