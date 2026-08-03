رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يُكرّم أوائل الثانوية العامة

كرم عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، يرافقه كامل إبراهيم نائب رئيس المركز ونصر درويش مدير إدارة بلاط التعليمية، الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى محافظة الوادي الجديد.



وقام بتكريم كلامن :

​ الطالبة/ هنا فتحي سفينة – المركز الثاني (علمي رياضيات)

مدرسة بلاط الثانوية

​ الطالبة/ حفصة محمد عبدالله – المركز الرابع (علمي علوم)

مدرسة تنيدة الثانوية

​ الطالبة/ سما رمضان – المركز التاسع (أدبي)

مدرسة تنيدة الثانوية

​ الطالبة/ سلمى عطية – المركز العاشر (علمي رياضيات)

وحرص رئيس المركز والوفد المرافق له على تقديم التهاني للطلاب وأسرهم في منازلهم، مثمنين دور الأسرة في توفير المناخ الملائم لتحقيق هذا التميز.

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​و أكد أن هذا التكريم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالمحافظة لرعاية الموهوبين والمتفوقين، باعتبارهم أمل المستقبل وقاطرة التنمية.



وتوجه بالتهاني للطلبة وأسرهم ومعلميهم وأسرة التربية والتعليم ببلاط متمنيا لهم المزيد من النجاح والتميز في مسيرتهم الجامعية.