قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيّرات متجهة نحو العاصمة
وزير داخلية إيطاليا: إجراءات إعادة ضوابط الحدود ليست ضد إسبانيا
14 جائزة ماسية متتالية.. إنجاز يرسخ الريادة المصرية في رعاية مرضى السكتة الدماغيةبمستشفيات جامعة عين شمس
مفاجأة بشأن استيقاظ الكثيرين من النوم الثالثة فجرًا .. ما السر؟
خلاف على بند وحيد ... صحفي تركي يعلن انضمام محمد صلاح لطرابزون
رافعين عليا 45 قضية.. إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل أزمته مع بناته: حرام اللي بيحصل للآباء
الكهرباء ترفع شعار "لا لسرقة التيار".. وتعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد لاستقرار الخدمة
رفع مقاسات أرض نادي الزمالك الجديدة تمهيدًا لبدء الحفر والبناء | صور
الزمالك يخطر رابطة الأندية باختيار استاد القاهرة ملعبًا أساسيًا .. وهيئة قناة السويس بديلًا
واشنطن تتحدث عن انفراجة قريبة في مضيق هرمز .. وطهران تنفي المفاوضات المباشرة
ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء تلاوات صناعية؟.. الإفتاء توضح
تقرير : الولايات المتحدة استهلكت تقريباً كل مخزونها الصاروخي في الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

SERPENTI يمثل السينما الإيطالية في قسم «فينيسيا سبوتلايت» بمهرجان فينيسيا

فيلم Serpenti
فيلم Serpenti
محمد نبيل

يشهد فيلم «سيربنتي» (Serpenti) للمخرج روبرتو دي باوليس ماينو عرضه العالمي الأول ضمن قسم «فينيسيا سبوتلايت» (Venezia Spotlight) في الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ليكون واحدًا من ثمانية أفلام اختيرت لهذا القسم المخصص للأعمال التي تجمع بين الجودة الفنية والقدرة على مخاطبة جمهور واسع.
 

يخوض الفيلم رحلة في عوالم العبث والبيروقراطية من خلال قصة باولو مارّا، الرجل الذي يقتل زوجته ثم يقرر، مدفوعًا بعذاب الضمير، تسليم نفسه للشرطة. غير أن اعترافه يتحول إلى بداية مفارقة كافكاوية، إذ يواجه مؤسسات لا تأخذ جريمته على محمل الجد، فيجد نفسه عالقًا داخل متاهة من الإجراءات واللامبالاة، حيث يصبح الوصول إلى العقاب أكثر صعوبة من الإفلات منه.

يشارك في بطولة الفيلم ليوناردو ليدي، وأليساندرو بورغي، وبييترو كاستيليتو، وفاليريا غولينو، فيما كتب السيناريو الأخوان داميانو وفابيو دي إنوتشنزو بالتعاون مع المخرج. ويبلغ زمن الفيلم 88 دقيقة، وهو إنتاج إيطالي يحمل عنوانًا دوليًا هو Snake.
 

ويأتي اختيار «سيربنتي» ضمن قسم «فينيسيا سبوتلايت» ليؤكد حضور السينما الإيطالية في البرنامج الرسمي للمهرجان، ويمنح الفيلم منصة دولية لإطلاقه أمام النقاد والجمهور، في إطار قسم يركز على الأعمال ذات الرؤية الإخراجية المميزة.

المخرج روبرتو دي باوليس ماينو فيلم Serpenti عروض Serpenti

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

القاضي المزيف

قرار من جهات التحقيق بشأن صاحب مطبعة طبع كروتا شخصية للقاضي المزيف

ترشيحاتنا

المتهمين

عرضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على شخصين استعرضا بسيارتين ربع نقل في المنوفية

سارة خليفة

متهم في قضية تصنيع المخدرات أمام المحكمة: رُحلت من دبي إلى مصر ولم يضبط بحوزتي أي مواد مخدرة

مدير الامن

حركة تنقلات محدودة لرؤساء مباحث المراكز والأقسام بالقليوبية

بالصور

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

فيديو

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد