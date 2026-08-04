SERPENTI يمثل السينما الإيطالية في قسم «فينيسيا سبوتلايت» بمهرجان فينيسيا

يشهد فيلم «سيربنتي» (Serpenti) للمخرج روبرتو دي باوليس ماينو عرضه العالمي الأول ضمن قسم «فينيسيا سبوتلايت» (Venezia Spotlight) في الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ليكون واحدًا من ثمانية أفلام اختيرت لهذا القسم المخصص للأعمال التي تجمع بين الجودة الفنية والقدرة على مخاطبة جمهور واسع.



يخوض الفيلم رحلة في عوالم العبث والبيروقراطية من خلال قصة باولو مارّا، الرجل الذي يقتل زوجته ثم يقرر، مدفوعًا بعذاب الضمير، تسليم نفسه للشرطة. غير أن اعترافه يتحول إلى بداية مفارقة كافكاوية، إذ يواجه مؤسسات لا تأخذ جريمته على محمل الجد، فيجد نفسه عالقًا داخل متاهة من الإجراءات واللامبالاة، حيث يصبح الوصول إلى العقاب أكثر صعوبة من الإفلات منه.



يشارك في بطولة الفيلم ليوناردو ليدي، وأليساندرو بورغي، وبييترو كاستيليتو، وفاليريا غولينو، فيما كتب السيناريو الأخوان داميانو وفابيو دي إنوتشنزو بالتعاون مع المخرج. ويبلغ زمن الفيلم 88 دقيقة، وهو إنتاج إيطالي يحمل عنوانًا دوليًا هو Snake.



ويأتي اختيار «سيربنتي» ضمن قسم «فينيسيا سبوتلايت» ليؤكد حضور السينما الإيطالية في البرنامج الرسمي للمهرجان، ويمنح الفيلم منصة دولية لإطلاقه أمام النقاد والجمهور، في إطار قسم يركز على الأعمال ذات الرؤية الإخراجية المميزة.