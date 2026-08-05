بفستان أسود.. ريم مصطفي تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة ريم مصطفى صورا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة أنيقة حيث أرتدت فستان مجسم باللون الأسود،ليكشف عن جمالها و أناقتها

وكانت الفنانة ريم مصطفى، قد أحيت ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل والدتها، بنشر رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عبّرت فيها عن مشاعرها العميقة وحزنها الكبير لفقدانها.

وفي رسالتها، قالت ريم: “قد مر أربعون يومًا على فراقك يا أمي، وما زال رحيلك يؤلمني، وما زلت أتصور أن وفاتك مجرد حلم، وأرفع كفي إلى الله أن يحتضنك في جناته”.

وأضافت: “مرت أربعون يومًا ونحن عاجزون عن التكيف مع غيابك، قلوبنا لا تزال تنزف شوقًا وحنينًا، ولن تمحو دموعنا مرور الأيام”.

وأكدت الفنانة أن روح والدتها الطاهرة ستظل حاضرة في قلوبها، مطالبة الله أن يرحمها ويغمرها بواسع رحمته.