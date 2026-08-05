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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يحتل المركز السادس.. شمشون ودليلة يتجاوز الـ 600 ألف ريال سعودي

شمشون ودليلة
شمشون ودليلة
أحمد البهى

تمكن فيلم" شمشون ودليلة" من التواجد بالمركز السادس، ضمن قائمة الافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات، في المملكة العربية السعودية، الاسبوع الماضي.

وحقق فيلم شمشون دليلة، ايرادات وصلت الي 685 الف ريال سعودي.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد  ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

فيلم شمشون ودليلة شمشون ودليلة السعودية

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