محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال إنشاء الطبقة السطحية النهائية بطريق سنباط حتى كوبري ميت النور، بطول ٢.٥ كم، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تنفيذ أعمال رصف مستدامة تسهم في تحسين حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين على الطريق.

توجيهات محافظ الغربية

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تحسين مستوى الأمان والسيولة المرورية، فضلًا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق الجاري تطويرها، مؤكدًا المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.