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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية تبحث تسويق تقاوي البطاطس المحلية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، لبحث آليات دعم وتسويق تقاوي البطاطس المنتجة محليًا بواسطة شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي، وذلك في إطار توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهود الدولة لزيادة الاعتماد على التقاوي المحلية وتقليل الاحتياج إلى استيرادها من الخارج.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أهمية دعم منظومة إنتاج وتسويق التقاوي المحلية، بما يحقق استفادة أكبر للمزارعين والمنتجين، مشيرًا إلى أن توفير التقاوي المنتجة محليًا وفتح قنوات تسويقية مناسبة أمامها يمثلان عنصرين مهمين في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

دعم الصادرات 

وشهد الاجتماع مشاركة قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وممثلي شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، إلى جانب مديري مديريات الزراعة والتعاون ورؤساء جمعيات منتجي البطاطس بمحافظات الغربية والقليوبية والمنوفية والبحيرة، حيث جرى استعراض آليات التنسيق بين مختلف الجهات خلال المرحلة المقبلة.

دعم المزارعين في تصدير البطاطس 

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي بأهمية تكامل الجهود لوضع آليات عملية لتسويق التقاوي المحلية ووصولها إلى المزارعين، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في دعم المزارع المصري وتعزيز قدرات القطاع الزراعي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين البطاطس والإنتاج الوطني

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