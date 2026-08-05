وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان التطورات في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، التطورات التي تشهدها المنطقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وجرى التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية؛ بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه، وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).