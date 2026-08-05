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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: قمة السيسي وملك البحرين نموذج فريد للتضامن العربي

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في مطار العلمين الدولي، يُجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة والمنامة، وتُعبر عن نموذج يُحتذى به في التنسيق والتضامن العربي المشترك.

وأوضح محمود، في بيان، أن زيارة ملك مملكة البحرين الشقيقة تأتي في توقيت دقيق تفرض فيه التحديات الإقليمية والدولية ضرورة توحيد الصف العربي، وتكثيف التشاور بين القادة الأشقاء لترسيخ دعائم الأمن القومي العربي وصون استقرار المنطقة.

المدينة لم تعد مجرد واجهة سياحية عالمية

 وأشار إلى أن عقد اللقاءات والقمة الرئاسية في مدينة العلمين الجديدة يحمل رسالة نمو واقتدار؛ فالمدينة لم تعد مجرد واجهة سياحية عالمية، بل أضحت مركزًا سياسيًا واقتصاديًا بارزًا يستضيف كبرى القمم العربية والدولية، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في توظيف البنية التحتية والمشروعات القومية لخدمة الدبلوماسية الرئاسية وجذب الاستثمارات الشقيقة.

وشدد على أن العلاقات بين مصر والبحرين تعتمد على أرضية صلبة من التفاهم والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية؛ حيث تثبت الموانئ والمحاور الاستثمارية المتطورة في مصر جاهزيتها لبناء شراكات اقتصادية ولوجستية واعدة مع الأشقاء في الخليج العربي.

ولفت إلى أن المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة تعكس تطابق الرؤى بشأن ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحتمية الوصول إلى حل عادل وشامل على أساس مقررات الشرعية الدولية، بجانب صيانة أمن الخليج العربي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وشدد على الدعم الكامل للتحركات الدبلوماسية للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن القمم الأخوية بين مصر وأشقائها العرب تُعد الركيزة الأساسية لوضع استراتيجية عربية متكاملة لمواجهة الأزمات الراهنة، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس إيهاب محمود حزب الجيل الديمقراطي

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