محافظ أسيوط: ضبط جزار بديروط متهم بتزوير أختام المجزر الحكومي خلال حملة تموينية مشتركة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والمجازر بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس سلامة الغذاء أو تتضمن غشًا أو تدليسًا يضر بالمستهلك.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حيث تمكنت إدارة تموين ديروط، خلال حملة مشتركة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة وليد جمال رئيس المركز، من ضبط جزار متهم بتزوير وتقليد أختام المجزر الحكومي بديروط، في مخالفة جسيمة تستهدف خداع المستهلكين وإضفاء صفة قانونية على لحوم غير معتمدة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة أسفرت عن ضبط الأختام المزورة، إلى جانب صبغات وألوان وأدوات تُستخدم في تقليد الأختام الرسمية، كما تم التحفظ على كميات من اللحوم التي تحمل تلك الأختام المزيفة، في محاولة لتضليل الجهات الرقابية وطرحها بالأسواق على أنها مذبوحة داخل المجزر الحكومي.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو تعرض صحة المواطنين للخطر.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للتصدي بكل حسم لمحاولات الغش التجاري وتداول السلع غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وترسيخًا للانضباط داخل الأسواق.