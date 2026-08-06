انخفاض حركة المسافرين الدوليين في آسيا والمحيط الهادئ 1% خلال يونيو جراء ارتفاع أسعار الوقود

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن اتحاد شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (AAPA) تراجعاً خفيفاً في حركة المسافرين الدوليين بالمنطقة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 1.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت أعداد المسافرين نحو 30.5 مليون مسافر.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى ضغوط التكاليف التشغيلية الناتجة عن استمرار تقلبات وارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار التذاكر وتقليص بعض السعات المقعدية على الرحلات الإقليمية القصيرة.

ورغم تراجع أعداد المسافرين الإجمالية، ارتفع معدل "إيرادات الركاب لكل كيلومتر" (**RPK**) بنسبة 1.1%، ما يعكس صمود الإقبال على الرحلات الطويلة دولياً مقارنة بالمسارات القصيرة داخل القارة.

ونجحت شركات الطيران في إدارة السعة المقعدية بمرونة (حيث ارتفعت السعة بنسبة 0.3% فقط)، ما ساهم في رفع متوسط معامل تحميل الركاب (معدل إشغال المقاعد) بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 82.6%.

و على الرغم من تباطؤ يونيو، سجل القطاع نمواً إجمالياً خلال النصف الأول من العام بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بإجمالي 192.5 مليون مسافر.

وأوضح المدير العام للاتحاد أن التوترات الجيوسياسية المستمرة وتقلبات أسعار الطاقة تفرضان تحديات تشغيلية متزايدة على الناقلات الجوية، ما يتطلب إدارة صارمة للتكاليف والسعات المقعدية خلال الفترة المقبلة.