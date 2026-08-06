تموين الغربية: تحرير 25 محضرًا خلال حملات على مخابز 3 مراكز

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى بنوفر وكوم مهنا وكفر القصار والشيخ علي بمركز كفر الزيات، إلى جانب الحملات التي نفذتها إدارتا تموين سمنود والسنطة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 25 محضرًا، وذلك في إطار توجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات بقرى كفر الزيات عن تحرير 12 محضرًا، منها 6 محاضر تموينية تضمنت مخالفات نقص وزن بواقع 19 و15 جرامًا، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود لوحة تشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز بقرية كوم مهنا، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أفادت مديرية تموين الغربية بأن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 10 محاضر بإدارة تموين سمنود، شملت 6 مخالفات نقص وزن، و3 مخالفات لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخالفة لعدم النظافة، فيما أسفرت الحملات بإدارة تموين السنطة عن تحرير 3 محاضر تضمنت مخالفة نقص وزن ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الميدانية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز والحفاظ على حقوق المواطنين.