إقبال جماهيري كبير على معرض السويس الرابع للكتاب

يشهد معرض السويس الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ انطلاق فعالياته، وسط حضور لافت من أبناء المحافظة والأسر والشباب والأطفال، الذين حرصوا على زيارة أجنحة المعرض والمشاركة في أنشطته وفعالياته المتنوعة، في مشهد يعكس تفاعل الجمهور مع الفعاليات الثقافية التي يقدمها المعرض.

وتشهد ورش الأطفال التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب إقبالًا ملحوظًا من الأطفال وأسرهم، حيث تقدم الورش مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية التي تستهدف اكتشاف وتنمية المواهب، وتشجيع الأطفال على الإبداع والقراءة، إلى جانب تقديم أنشطة تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه، بما يتيح للأطفال الاستفادة من زيارتهم للمعرض في أجواء ثقافية جاذبة.

كما تحظى الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض باهتمام جماهيري كبير، في ظل تنوع البرنامج المقدم للزوار، والذي يضم ندوات ولقاءات وأمسيات تناقش عددًا من القضايا الثقافية والفكرية، وتتيح للجمهور فرصة التفاعل المباشر مع الكتاب والمثقفين والمبدعين.

ولم تقتصر حالة الإقبال على الأنشطة الثقافية فقط، بل امتدت إلى العروض الفنية التي يشهدها المعرض، والتي تضيف أجواءً من البهجة إلى فعالياته، حيث شهدت فعاليات أمس تقديم عرض فني لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، وسط تفاعل وحضور جماهيري، وقدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من التراث والفلكلور المصري، بمشاركة الأطفال، في مشهد جمع بين الفن والتراث والبهجة.

وفي الوقت نفسه، تشهد أجنحة دور النشر المشاركة إقبالًا من الزوار الراغبين في اقتناء الكتب، حيث يتجول الجمهور بين الأجنحة للاطلاع على الإصدارات المتنوعة في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون وكتب الأطفال، بما يعكس اهتمام الجمهور بالكتاب باعتباره أحد أبرز مكونات الحياة الثقافية.

ويأتي هذا الإقبال ليؤكد أهمية معرض السويس للكتاب كمنصة ثقافية مفتوحة لأبناء المحافظة، لا تقتصر على بيع الكتب، وإنما تقدم برنامجًا متكاملًا يجمع بين القراءة والأنشطة الإبداعية والفعاليات الفكرية والعروض الفنية، بما يعزز حضور الثقافة في المجتمع ويمنح الأسر والأطفال والشباب مساحة للتعلم والإبداع والترفيه.

ويستمر معرض السويس الرابع للكتاب حتى 15 أغسطس الجاري، بمشاركة 37 دار نشر مصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة ومكتبة مصر العامة، ويقدم على مدار أيامه برنامجًا متنوعًا من الفعاليات الثقافية والفنية وورش الأطفال.