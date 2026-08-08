باكستان تشهد أمطارا غزيرة تغرق مناطق منخفضة في لاهور وتعطل حركة المرور

شهدت مدينة لاهور الباكستانية، اليوم /السبت/، أمطارًا غزيرة تسببت في غرق عدد من المناطق المنخفضة والطرق الرئيسية والأنفاق، ما أدى إلى اضطراب حركة المرور وصعوبة تنقل السكان.

وتراكمت مياه الأمطار في عدد من الشوارع، الأمر الذي جعل قيادة السيارات والتنقل سيرًا على الأقدام أكثر صعوبة، بينما شهدت عدة مناطق في المدينة هطول أمطار غزيرة.

وبحسب هيئة المياه والصرف الصحي في لاهور، بلغ متوسط هطول الأمطار في المدينة 24.6 ملليمتر، فيما سجل مطار لاهور أعلى كمية بلغت 104 ملليمترات.

ورغم أن الأمطار خففت من حدة الطقس الحار وجعلت الأجواء أكثر اعتدالًا، إلا أن تجمع المياه تسبب في إزعاج للسكان، وأعاد تسليط الضوء على معاناة المناطق المنخفضة من آثار الأمطار الغزيرة.

ومن جهتها، أعلنت هيئة المياه والصرف الصحي في لاهور، في بيان، نشر فرق ميدانية ومعدات في المناطق المتضررة، للعمل على تصريف المياه المتجمعة.

كما واصلت فرق الطوارئ عمليات سحب المياه من المواقع التي تعرضت للغرق، مع تشغيل محطات التصريف باستخدام مولدات كهربائية في المناطق التي شهدت انقطاعًا للتيار.