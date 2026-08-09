أجندة حافلة بالفعاليات.. قصور الثقافة تنشر الإبداع في المحافظات خلال أسبوع

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أجندة أسبوعية حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية، بدءا من اليوم الأحد ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، وفي إطار إتاحة الأنشطة الإبداعية للجمهور خلال موسم الصيف.



وتستمر الفعاليات حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، وتتنوع ما بين الورش الحرفية، واللقاءات التثقيفية والتوعوية، والحفلات الفنية، والجولات التثقيفية.

انطلاق مشروع "مقتطفات حرفية" بالأقصر

يشهد قصر ثقافة الأقصر في العاشرة صباح غد الاثنين، انطلاق سادس فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برامج وزارة الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب بالأقاليم ودعم الصناعات الإبداعية.



ويتضمن المشروع ورشة "أشغال خشب"، يقدمها الفنان المأمون سيد، وتستمر حتى يوم 19 أغسطس، لتدريب شباب المحافظة على أساسيات الحرف اليدوية، وتمكينهم من إنتاج مشغولات فنية تتوافق مع احتياجات السوق.



استكمال المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل

تستكمل الهيئة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "ابدأ حلمك"، أحد أبرز مشروعاتها لاكتشاف وتدريب المواهب الشابة على فنون المسرح، وإعداد الممثل الشامل من أبناء الأقاليم.



وتضم المرحلة الثالثة محافظات: الإسماعيلية وقنا وشمال سيناء، وتشهد برامج تدريبية متخصصة تستهدف تدريب المشاركين على العناصر الأساسية لفنون الأداء، تشمل: التمثيل والإلقاء والغناء والرقص والدراما، بمشاركة نخبة من المدربين المتخصصين والأكاديميين وأصحاب الخبرات الفنية.



استمرار الحفلات المجانية في "شاطئ الفن"

وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة"، واستراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون بمختلف المحافظات، والاحتفاء بتنوع الموروث الثقافي المصري خلال الإجازة الصيفية.



تواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع الحفلات الفنية المجانية ضمن برنامج "شاطئ الفن" في محافظات: الإسكندرية، دمياط، الدقهلية مطروح، البحر الأحمر، وبورسعيد.



ويشهد اليوم الأحد عروضا فنية لفرقتي الإسماعيلية والغردقة للفنون الشعبية، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ويستقبل المسرح الروماني برأس البر بدمياط عرضا فنيا لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، ويشهد مسرح جمصة بالدقهلية حفلا غنائيا لفرقة البحيرة للموسيقى العربية.



وتقدم فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية حفلها بقصر ثقافة بورسعيد، أما قصر ثقافة الغردقة يشهد عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، وتبدأ جميع الحفلات في الثامنة مساءً.



أحدث الإصدارات وعروض فنية في معرض السويس للكتاب

تشارك هيئة قصور الثقافة بأكثر من 250 عنوانا من أحدث إصداراتها في فعاليات الدورة الرابعة من معرض السويس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بممشى أهل السويس بالكورنيش الجديد، حتى منتصف الشهر.



ويشمل جناح هيئة قصور الثقافة باقة من سلاسل النشر بأسعار مخفضة للجمهور، بالإضافة إلى كتب أعلام الفكر والأدب، وإصدارات مجلة "قطر الندى" للأطفال.



كما تقدم الهيئة عروضا متنوعة ضمن برنامجها الفني عبر المسرح المتنقل بمشاركة الفرق الفنية التابعة لإقليم القناة وسيناء وفرع ثقافة السويس، وتقدم فرقة السويس للآلات الشعبية عروضها الفنية أيام 9، 11، 13 أغسطس، ويشهد يوم الجمعة 14 أغسطس عرضا فنيا لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات مع عرض فني الإسماعيلية للآلات الشعبية.

لقاءات متنوعة في صالون الثقافة الجماهيرية بالمحافظات

ضمن برامج وزارة الثقافة لرفع الوعي الثقافي والفكري، تنظم هيئة قصور الثقافة، فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية هذا الأسبوع بمحافظات: البحر الأحمر، أسوان، بني سويف ، المنيا، بورسعيد، شمال سيناء، والدقهلية.

وتشهد محافظة البحر الأحمر، غدا الاثنين لقاء بعنوان "الوعي وإعمال العقل"، ويعقد بقصر ثقافة الغردقة.

وفي يوم الثلاثاء 11 أغسطس يستضيف قصر ثقافة العقاد بأسوان لقاء بعنوان "النيل رمز للنماء"، بمناسبة عيد وفاء النيل.

ويقام يوم الأربعاء 12 أغسطس لقاء بعنوان "العنف الأسري.. الرؤى والحلول" بالنادي الرياضي بإهناسيا المدينة ببني سويف، وتتواصل الفعاليات يوم الخميس 13 أغسطس مع لقاء بعنوان "النيل رمز للنماء" بقصر ثقافة المنيا، ويشهد قصر ثقافة بورسعيد في اليوم نفسه لقاء بعنوان "القوة الناعمة وبناء الإنسان".

وفي يوم الجمعة 14 أغسطس يستضيف قصر ثقافة شمال سيناء لقاء بعنوان "الوعي البيئي والدولة الحديثة"، أما يوم السبت 15 أغسطس يعقد لقاء بعنوان "النيل رمز للنماء"، وذلك بقاعة أم كلثوم بالسنبلاوين بالدقهلية.



جولات ميدانية للأطفال ضمن مشروع أتوبيس الفن الجميل

تنظم هيئة قصور الثقافة من خلال مشروع "أتوبيس الفن الجميل" جولات ميدانية وتثقيفية للأطفال والنشء لعدد من المتاحف بمحافظة القاهرة، بهدف رفع الوعي الثقافي والتاريخي والفني لديهم.

ويشهد يوم الثلاثاء 11 اغسطس زيارة إلى المتحف المصري بالتحرير، ويشهد يوم الأربعاء 12 أغسطس جولة بمتحف الحضارة بالفسطاط، وتختتم يوم الخميس مع جولة داخل متحف الفن الإسلامي.



وتحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والأمسيات الأدبية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين، بالإضافة إلى الورش الفنية، وفعاليات مبادرة "شارع الفن"، والقافلة الثقافية التي يشهدها حي العامرية بالإسكندرية حتى بعد غد الثلاثاء عبر المسرح المتنقل، ضمن أنشطة وزارة الثقافة بقرى مبادرة "حياة كريمة" لإتاحة الخدمات الثقافية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا.