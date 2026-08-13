بعد حادث الدواويس.. مرور الإسماعيلية يشن حملة مكبرة على الطرق الصحراوية لضبط مخالفات نقل العمال

شنت إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية مكبرة على الطرق الصحراوية بالمحافظة، في إطار تكثيف الحملات المرورية ورفع معدلات الانضباط على الطرق، والتصدي للمخالفات التي تهدد سلامة المواطنين والعاملين.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، بتكثيف التواجد المروري على الطرق والمحاور الرئيسية، وتشديد الرقابة على المركبات، خاصة سيارات نقل العمال، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة المرورية.

وتُجرى الحملة تحت إشراف العميد محمد عامر، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والعقيد هيثم سنجر، وكيل إدارة المرور، وبمشاركة ضباط وأفراد إدارة المرور.

وتستهدف الحملة رصد المخالفات المرورية والتعامل مع ظاهرة نقل العاملين بوسائل غير مخصصة أو غير آمنة، بما يساهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة العاملين المترددين يوميًا على المناطق الصناعية والطرق الصحراوية.

ومن المقرر مواصلة الحملات المرورية المكثفة على مختلف طرق الإسماعيلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على أن سلامة المواطنين والعاملين تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة الأمنية والمرورية بالمحافظة.