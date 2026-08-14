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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الشورى الإندونيسي: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ولن يتزعزع

مجلس الشورى الإندونيسي: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ولن يتزعزع
مجلس الشورى الإندونيسي: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ولن يتزعزع
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي، أحمد موزاني، أن موقف إندونيسيا من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير ولن يتزعزع، موضحا أن دعم القضية الفلسطينية لا يعتبر عداء لأي دين أو أمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السنوية لعام 2026 لمجلس الشورى الشعبي الإندونيسي، والجلسة المشتركة لمجلس النواب الإندونيسي ومجلس ممثلي الأقاليم الإندونيسي.

وقال موزاني في كلمته "إن دعم استقلال فلسطين متجذر في تاريخ نضال إندونيسيا ودستورها"، مشيرا إلى أن الشعب الإندونيسي عانى من ويلات الاستعمار الطويل، ولذلك لا يمكنه التزام الصمت بينما تعيش أمة أخرى تحت وطأة الاحتلال والعنف.

وأضاف:إن إندونيسيا تدعم حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والسيادة والعيش بكرامة في وطنه، مؤكدا أن شعب إندونيسيا وأمتها سيظلان يقفان إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وذكر موزاني أن السيادة تعني قدرة الدولة على تحديد مسارها، وحماية أراضيها، وحماية شعبها، وإدارة مواردها الطبيعية، وصياغة مواقفها بناء على مصالحها الوطنية ومبادئها الأساسية.

وأضاف أن الدستور الإندونيسي ينص بوضوح على التزام إندونيسيا بالمشاركة في الحفاظ على نظام عالمي قائم على الاستقلال والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية.

وقال "لذلك، فإن السياسة الخارجية المستقلة والفعالة تعني حرية تحديد موقف إندونيسيا بناء على مصالحها الوطنية، دون الانحياز إلى أي كتلة معينة".

وتابع موزاني بقوله "يجب على إندونيسيا أن تظل ثابتة في رفضها للحرب كوسيلة لحل النزاعات بين الدول".

رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي أحمد موزاني موقف إندونيسيا القضية الفلسطينية دعم القضية الفلسطينية

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