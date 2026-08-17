قرعة بطولة أفريقيا للطائرة الشاطئية تنطلق اليوم بالإسكندرية

تُجرى اليوم مراسم قرعة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، التي تستضيفها محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، بالإسكندرية، بمشاركة 46 فريقًا يمثلون 28 دولة أفريقية، بواقع 24 فريقًا في منافسات الرجال و22 فريقًا في منافسات السيدات.

وتكتسب البطولة أهمية كبيرة، باعتبارها إحدى المحطات الحاسمة في طريق الكرة الطائرة الشاطئية الأفريقية نحو دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يحصل صاحب المركز الأول في كل من منافسات الرجال والسيدات على بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

وتقام البطولة تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية ومجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر.



وتترأس بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، الاجتماع الفني ومراسم القرعة، عقب وصولها اليوم إلى الإسكندرية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق المنافسات.

ومن المقرر أن تُقام مراسم القرعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة ومندوبي المنتخبات المشاركة في منافسات الرجال والسيدات، حيث سيتم خلالها الإعلان عن المجموعات ومواجهات الدور الأول وفقًا للوائح البطولة.

وتضم قائمة الدول المشاركة : مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موزمبيق، توجو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بوروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، كينيا، أنجولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، جامبيا، جنوب أفريقيا وسيشل.

وتواصل الإسكندرية استعداداتها لاستضافة البطولة، التي تمثل واحدة من أبرز محطات المنافسة الأفريقية في الكرة الطائرة الشاطئية، وسط طموحات كبيرة للمنتخبات المشاركة في الوصول إلى منصة التتويج وتحقيق حلم التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.