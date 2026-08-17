حصر 9 مزارع.. وإجراءات حاسمة لمنع تشغيل الأطفال بعد حادث الدوواويس

بدأ مركز ومدينة القصاصين إجراءات موسعة على امتداد طريق الدواويس، حيث أكدت مها السيد، رئيس مركز ومدينة القصاصين، الانتهاء من حصر 9 مزارع تضم مزارع للنخيل والزيتون والرمان والبرتقال، إلى جانب مساحات زراعية أخرى مزروعة بالرمان والزيتون، وذلك في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها عقب حادث الدواويس الأليم.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة القصاصين أنه تم إنذار أصحاب المزارع رسميًا بعدم تشغيل الأطفال «عمالة دون السن القانونية»، مع التشديد على الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي تجاوزات يتم رصدها.

يأتي حصر المزارع ضمن تحركات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتشديد الرقابة على أوضاع العمالة الزراعية، وضمان توفير وسائل نقل آمنة، ومنع استخدام وسائل النقل غير المخصصة لنقل العمال، خاصة سيارات النقل المكشوفة «النصف نقل».

وفي السياق ذاته، تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ حزمة القرارات الفورية التي أقرها عقب حادث الدواويس، بهدف فرض الانضباط المروري وحماية أرواح المواطنين على المحاور الحيوية.

وكثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية دورياتها المرورية على الطريق محل الحادث، للتعامل الحازم مع المخالفات الخطرة، مع التأكيد على الحظر التام لنقل العمالة الزراعية بواسطة سيارات النقل المكشوفة، إلى جانب تكثيف الإجراءات الخاصة بمنع استغلال عمالة الأطفال دون السن القانونية.

وبدأت الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال رفع كفاءة السلامة المرورية بطول 16 كيلومترًا، بدءًا من مفارق خيري بطريق الدواويس، مرورًا بطريق الملاك، وحتى الحدود الإدارية لمحافظة الشرقية.

وتشمل الأعمال نشر العلامات الإرشادية والتحذيرية على كامل امتداد الطريق، وتنفيذ مطبات صوتية تنبيهية كل 5 كيلومترات لإلزام السائقين بالسرعات المقررة، مع إجراء حصر مروري شامل لدراسة إمكانية ازدواج الطريق مستقبلًا.

كان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة لمعاينة موقع الحادث، تضم ممثلين عن إدارة المرور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق والنقل، للوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة للحادث ورفع التوصيات العاجلة للتنفيذ الفوري.