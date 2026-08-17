محافظ البحيرة: فحص 753 طفلًا خلال قافلة طبية بكفر الدوار ضمن مبادرة أطفال أصحاء

قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر إنه تم الكشف على 753 طفلًا خلال قافلة طبية مجانية نفذتها وحدة السكان بديوان عام المحافظة بقرية أنطونيادس التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز ذاته ومؤسسة "راعي مصر" ضمن مبادرة "أطفال أصحاء"؛ لتقديم الرعاية الطبية للأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

وأضافت المحافظ، في بيان اليوم، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات الصحية المجانية لـ753 طفلًا شملت 244 حالة باطنة، و244 حالة أسنان و244 حالة رمد، إلى جانب توفير 21 نظارة طبية.

وأوضحت أنه تم على هامش القافلة، تنفيذ ندوة توعوية ضمن مبادرة "أنتِ قادرة" تناولت أهمية تمكين المرأة ودورها في دعم استقرار الأسرة والمشاركة الفاعلة في التنمية، وذلك بمشاركة 50 مستفيدة.

وأكدت أن القوافل الطبية المجانية تمثل إحدى الأدوات الفاعلة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم، مشيرةً إلى أهمية استمرار وتكثيف تلك القوافل خاصة بالقرى والعزب والنجوع التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات والرعاية الطبية.

على صعيد آخر، قالت محافظ البحيرة إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة نفذت حملات رقابية على المحال التجارية والأسواق والمخابز البلدية بنطاق مراكز (أبو حمص، وكفر الدوار، ووادي النطرون وأبو المطامير)، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 27 محضرا متنوعا، وضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات أو علامات، و3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، وكمية من قطع غيار وزيوت السيارات مجهولة المصدر.

وفيما يخص مخالفات المخابز البلدية تم تحرير 8 محاضر لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لمخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وتم تحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و3 محاضر لتجار تموينيين لغلق محالهم خلال مواعيد العمل الرسمية، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.