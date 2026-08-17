الحماية المدنية تخمد حريقا هائلا بمحل تجاري بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمحل تجاري تخصص في بيع الكوتشيات إثر ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في محل تجاري بنطاق منطقة محب بدائرة القسم .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد نيران حريق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.