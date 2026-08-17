أمن الغربية يكشف حقيقة فيديو استغلال صغيرتين في التسول بشوارع بسيون ..صور

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خلاف بين شخص ومصور فيديو، حجز صغيرتين في نهاية العقد الأول من عمرها، على استغلالهما في وقائع التسول من المواطنين بمختلف شوارع وميادين بسيون .

حقيقة استغلال صغيرتين في التسول

كان ضباط مباحث مركز شرطة بسيون تمكنوا من ضبط أطراف الفيديو المتداول وبالفحص تبين استغلال كلا شخصين "المصور والشخص الآخر " استغلال صغيرتين في مجال التسول رغم صغر سنهما .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر مقطع فيديو يحوي قيام مواطن بتصوير جاره حال احتجازه صغيرتين داخل منزل المعزول بوسط شوارع دائرة مركز بسيون .

ضبط أطراف الواقعة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد أحمد دبيس وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط أطراف الفيديو وبمواجهتهما اعترفا بواقعة استغلال صغيرتين في التسول .

استغلال صغيرتين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.