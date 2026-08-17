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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طارق عبد العزيز يطالب بميثاق شرف اجتماعي لمواجهة الظواهر السلبية على السوشيال ميديا

النائب طارق عبد العزيز
النائب طارق عبد العزيز
فريدة محمد

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بميثاق شرف اجتماعي ، نؤكد فية علي القيم المصرية الاصيلة ، ونعلي فية من الاخلاق والحفاظ على الاحترام والكرامة والتماسك المجتمعي ، خاصة بعد الحوادث المؤسفه الاسبوع الماضي ، وسيل الظواهر السلبية والغريبة والمريبة التي ظهرت علي السوشيال ميديا.


واكد رئيس برلمانية الوفد ، في تصريحات للمحررين البرلمانين، ان الأسبوع الماضي شهد عدد كبير من الحوادث ، والوقائع المؤسفة، وعلي راسها التحرش بحفلات الساحل ، والقتل الشنيع لاسرة التجمع ، وجريمة قتل الاخ لاخية بالمنوفيه ، وانفجارات غاز الهليوم ، وواقعة محاولة اغتصاب طفل من قبل رجل طاعن في السن وجريمة الشرف بسوهاج ، وقبلهم حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، الذي أسفر عن مصرع 15 عاملًا وإصابة 32 آخرين ، وغيرهم من الوقائع … وهذة الاحداث برغم عظمها لاتعبر بكل تاكيد ، عن السواد الاعظم من المصريين في اقاصي الريف في بحري والصعيد واهالينا في المدن ، اهل القيم و عمار المساجد والكنائس ، ولكن طبيعة الحقبة الزمنية التي نعيشها الان فى ظل تغول السوشيال ميديا علي حرمات الأفراد وانتهاك خصوصيتهم ، واسفر النشر عن ضجيج كبير ولان الاواني الفارغة هي من تحدث صوت دائما ، مشددا علي ان الميثاق الاجتماعي يتطلب تحرك كافة اجهزة الدولة ، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاوقاف والأزهر والكنيسة ، ولجنة وزارية على اعلى مستوى يترأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، حتي يعود المجتمع المصرى من محاولة اختطافة بحروب الجيل الخامس ،  ونعود الي إرساء القيم والمبادئ والشهامة المصرية ، بعدما تحولت حياتنا الي مادة مصورة مقززه علي السوشيال ميديا .

وبين رئيس برلمانية الوفد اننا لسنا ضد التطور والثورة المعلوماتية ، ولكننا اخذنا اسوء مافيها ، وهي استعراض حياتنا علي الانترنت بكل مافيها من احداث ، وانني لا اطالب بقانون جديد ، وإنما اتفاق أخلاقي وسلوكي ورسالة نحدد فيها ما ينبغي أن نلتزم به في حياتنا اليومية.

وفند طارق عبد العزيز اهم ما يقوم ميثاق الشرف الاجتماعي على مبادئ وعلي راسها ، احترام الإنسان ، ورفض التنمر والإهانة والتشهير، سواء في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي ، ورفض التمييز والعنصرية والتنمر ونشر غسيلنا المتسخ ، واحترام الخصوصية ، وتحري الدقة قبل نشر الأخبار ، واحترام الاختلاف والحفاظ على القيم المصرية الأصيلة ، بالاضافة الي عدم استغلال السوشيال ميديا للإساءة والتشهير والابتزاز للآخرين.


وشدد عبد العزيز علي ان العمود الفقري و الاساسي لنجاح الميثاق الاجتماعي المقترح هو معركة " الوعي " التي اكد عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل كلماته ، لان الامم لا تبني بالشعارات ، وانما بالضمير والاخلاق والتربية والوعي.

النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ الهيئة البرلمانية لـحزب الوفد

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