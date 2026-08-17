طارق عبد العزيز يطالب بميثاق شرف اجتماعي لمواجهة الظواهر السلبية على السوشيال ميديا

طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بميثاق شرف اجتماعي ، نؤكد فية علي القيم المصرية الاصيلة ، ونعلي فية من الاخلاق والحفاظ على الاحترام والكرامة والتماسك المجتمعي ، خاصة بعد الحوادث المؤسفه الاسبوع الماضي ، وسيل الظواهر السلبية والغريبة والمريبة التي ظهرت علي السوشيال ميديا.



واكد رئيس برلمانية الوفد ، في تصريحات للمحررين البرلمانين، ان الأسبوع الماضي شهد عدد كبير من الحوادث ، والوقائع المؤسفة، وعلي راسها التحرش بحفلات الساحل ، والقتل الشنيع لاسرة التجمع ، وجريمة قتل الاخ لاخية بالمنوفيه ، وانفجارات غاز الهليوم ، وواقعة محاولة اغتصاب طفل من قبل رجل طاعن في السن وجريمة الشرف بسوهاج ، وقبلهم حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، الذي أسفر عن مصرع 15 عاملًا وإصابة 32 آخرين ، وغيرهم من الوقائع … وهذة الاحداث برغم عظمها لاتعبر بكل تاكيد ، عن السواد الاعظم من المصريين في اقاصي الريف في بحري والصعيد واهالينا في المدن ، اهل القيم و عمار المساجد والكنائس ، ولكن طبيعة الحقبة الزمنية التي نعيشها الان فى ظل تغول السوشيال ميديا علي حرمات الأفراد وانتهاك خصوصيتهم ، واسفر النشر عن ضجيج كبير ولان الاواني الفارغة هي من تحدث صوت دائما ، مشددا علي ان الميثاق الاجتماعي يتطلب تحرك كافة اجهزة الدولة ، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاوقاف والأزهر والكنيسة ، ولجنة وزارية على اعلى مستوى يترأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، حتي يعود المجتمع المصرى من محاولة اختطافة بحروب الجيل الخامس ، ونعود الي إرساء القيم والمبادئ والشهامة المصرية ، بعدما تحولت حياتنا الي مادة مصورة مقززه علي السوشيال ميديا .

وبين رئيس برلمانية الوفد اننا لسنا ضد التطور والثورة المعلوماتية ، ولكننا اخذنا اسوء مافيها ، وهي استعراض حياتنا علي الانترنت بكل مافيها من احداث ، وانني لا اطالب بقانون جديد ، وإنما اتفاق أخلاقي وسلوكي ورسالة نحدد فيها ما ينبغي أن نلتزم به في حياتنا اليومية.

وفند طارق عبد العزيز اهم ما يقوم ميثاق الشرف الاجتماعي على مبادئ وعلي راسها ، احترام الإنسان ، ورفض التنمر والإهانة والتشهير، سواء في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي ، ورفض التمييز والعنصرية والتنمر ونشر غسيلنا المتسخ ، واحترام الخصوصية ، وتحري الدقة قبل نشر الأخبار ، واحترام الاختلاف والحفاظ على القيم المصرية الأصيلة ، بالاضافة الي عدم استغلال السوشيال ميديا للإساءة والتشهير والابتزاز للآخرين.



وشدد عبد العزيز علي ان العمود الفقري و الاساسي لنجاح الميثاق الاجتماعي المقترح هو معركة " الوعي " التي اكد عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل كلماته ، لان الامم لا تبني بالشعارات ، وانما بالضمير والاخلاق والتربية والوعي.