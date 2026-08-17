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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلمانية لبنانية : التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يتعارض مع اتفاق الإطار

لبنان
لبنان
محمود محسن

قالت الدكتورة نجاة عون صليبا عضو مجلس النواب اللبناني، إنّ المساعي الدبلوماسية، ومنها اتفاق الإطار، ساهمت في تخفيف أو منع الضربات على بيروت، وخاصة الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أن الجنوب اللبناني يشهد في المقابل تصعيدًا عسكريًا كبيرًا وغير مقبول، مشددة، على أن ذلك يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتفاق.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التصعيد الإسرائيلي في الجنوب يؤخر المساعي الرامية إلى المضي قدمًا في اتفاق الإطار، مؤكدة أن إسرائيل، وفق ما قاله رئيس الجمهورية، لا تلتزم بالقواعد والشروط التي وضعها الاتفاق في الجنوب، وتواصل الإجرام والجرف والقتل، مشيرة إلى استمرار التصعيد العسكري الكبير باتجاه تلة علي الطاهر.

وتابعت، أن الدولة اللبنانية تتجه إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية، باعتبار أن لبنان لا يملك خيارات أخرى لفرض التراجع الإسرائيلي ووقف انتهاك وقف إطلاق النار أو اتفاق الإطار، مشيرة إلى أن الخيارات العسكرية مغلقة أمام لبنان.

وأكدت عضو مجلس النواب اللبناني أن لبنان ليس في موقع قوي بالنسبة إلى الحلول العسكرية، موضحة أن الجيش اللبناني غير قادر على مواجهة إيران بما لديها من أنفاق وصواريخ تحت الأرض، ولا إسرائيل الموجودة بدباباتها وآلياتها فوق الأرض.

 الاعتماد على الاتفاقيات الدولية 

وأشارت إلى أن لبنان يمكنه الاعتماد على الاتفاقيات الدولية والقانون والتشريعات الدولية للضغط من أجل انسحاب إسرائيل إلى ما خلف الحدود المعترف بها دوليًا، مؤكدة أن الطريق الدبلوماسي هو الخيار الوحيد أمام لبنان، وأن المساعي الدبلوماسية ستتكثف بهدف استقطاب مزيد من قبول ودعم المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل.

الدكتورة نجاة عون صليبا مجلس النواب اللبناني الدبلوماسية التصعيد الإسرائيلي التصعيد العسكري

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