عبد الرحيم ريحان: مصر تنجز ترميم وتجديد 14 ألف مسجد بتكلفة 15 مليار جنيه

كشف الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار ومدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب، عن حجم الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع المساجد في مصر منذ عام 2014، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بحصر وترميم وإحلال وتجديد نحو 14 ألف مسجد، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 15 مليار جنيه.

وأكد ريحان، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بدور العبادة وتطويرها بما يليق بمكانة مصر التاريخية والدينية.

وأكد ريحان أن الاهتمام بالمساجد في مصر يتجاوز كونها أماكن للصلاة فقط، بل هي «أماكن ارتبطت وجدانيًا بالإنسان المصري»، وتلعب دورًا محوريًا في تحقيق السلام الاجتماعي.

وأشار إلى أن المسجد جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية والذاكرة الشعبية التي تجمع الشعب حول قيم مشتركة، لافتًا إلى أن الحضارة المصرية القديمة والحديثة قامت في جوهرها على الفكر الديني والأخلاقي، مما يجعل الحفاظ على المساجد حفاظًا على كيان الدولة وتماسكها.

وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، أوضح خبير الآثار أن تطوير المساجد الأثرية، خاصة «مسار آل البيت»، ساهم في جذب أعداد كبيرة من الزوار من الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى أهمية إحياء «طريق الحج المصري القديم» عبر سيناء، والذي كان يجمع حجاج العالم من أفريقيا والمغرب العربي والأندلس، مؤكدًا أن مصر تتبنى رؤية شاملة لإحياء «السياحة الروحية»، التي تشمل أيضًا مشروع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين ومسار «العائلة المقدسة»، لتعزيز الروابط الثقافية والتاريخية مع العالم.