إطلالة من الستينيات.. سوزان نجم الدين تتألق في لقاء اتحاد الإعلاميين العرب

لفتت النجمة السورية سوزان نجم الدين الأنظار بإطلالتها الأنيقة، خلال حضورها لقاءً مع اتحاد الإعلاميين العرب في القاهرة، حيث اختارت لوكًا يجمع بين روح الأناقة الكلاسيكية ولمسات الموضة العصرية.

واعتمدت سوزان نجم الدين تسريحة شعر قصيرة مرفوعة من الأمام، مع خصلات ملتفة، في أسلوب مستوحى من صيحات تصفيف الشعر التي اشتهرت بها حقبة منتصف القرن الماضي، لتمنح إطلالتها طابعًا مميزًا يجمع بين الجرأة والرقي.

كما نسقت إطلالتها مع نظارة شمسية كبيرة بتصميم هندسي لافت، استلهمت تفاصيلها من صيحات الستينيات والسبعينيات، مع لمسة عصرية تتناسب مع أسلوبها.

وجاء التباين بين اللونين الأبيض والأسود ليضيف مزيدًا من الأناقة إلى اللوك، مستحضرًا أجواء السينما الكلاسيكية وجماليات الموضة القديمة، مع الحفاظ على الطابع العصري الذي ميز إطلالتها.

وحظيت إطلالة سوزان نجم الدين بتفاعل لافت، بعدما نجحت في تقديم مزيج متوازن بين الستايل الكلاسيكي والروح العصرية.