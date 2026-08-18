غرفة الإسكندرية تستقبل وفد الغرفة التجارية المصرية بسوهاج لبحث التعاون

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وفد الغرفة التجارية المصرية بسوهاج، برئاسة خالد أبو الوفا، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين الغرف التجارية، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير الخدمات المقدمة للمنتسبين، ودعم جهود التحول الرقمي داخل الغرف التجارية المصرية.

تفاصيل اللقاء والحضور

جاء اللقاء بحضور نائبي رئيس غرفة الإسكندرية، الأستاذ أحمد صقر والأستاذ أحمد حسن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم: المهندس ياسر المناويشي، والمهندس شريف بقطر، والمهندس البديوي السيد، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس محمود مرعي، والأستاذ محمد حفني، والأستاذ عمرو مصيلحي، والدكتور كرم كردي.

وخلال اللقاء، أكد الأستاذ أحمد الوكيل أهمية الدور المحوري للغرف التجارية في دعم مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز تواجد الغرف التجارية كحلقة وصل فاعلة بين المنتسبين والجهات المعنية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للتجار وأصحاب الأعمال، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية المتسارعة.

وأشار الوكيل إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير آليات تقديم الخدمات، والاهتمام برقمنة أعمال الغرف التجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتسبين في مختلف المحافظات.

من جانبه، أعرب الأستاذ خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية المصرية بسوهاج، عن تقديره لغرفة الإسكندرية وما تشهده من تطور مستمر في منظومة العمل والخدمات، مؤكدًا أن غرفة الإسكندرية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة من تجربته في تطوير أداء الغرف التجارية. كما وجه الشكر إلى الأستاذ أحمد الوكيل على آرائه ورؤيته الداعمة دائمًا لتطوير العمل المؤسسي داخل الغرف التجارية.

وأكد أحمد حسن، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أهمية استمرار التواصل بين الغرف التجارية المختلفة، بما يتيح تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في تطوير منظومة العمل التجاري والاقتصادي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين، حول سبل تطوير الخدمات، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الغرف التجارية، بما يخدم المنتسبين ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكد الحضور في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الغرف التجارية المصرية، بما يسهم في توحيد الجهود، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز دور الغرف في دعم القطاع التجاري ومساندة منتسبيها في مواجهة التحديات ومواكبة التطورات الحديثة.